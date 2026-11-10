ناقش مؤتمر الحج اليوم ( الثلاثاء) مؤشرات الأداء ودورها في رفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، خلال جلسة بعنوان «من الرؤية إلى الأثر: مؤشرات الأداء وجودة خدمات ضيوف الرحمن»، ضمن محور «التمكين والتكامل».

وأكدت الجلسة أهمية التأكد من جودة الخدمات ومتابعة تأهيل مقدميها بدءًا من بلد الحاج، وتعزيز التكامل بين الجهات، ووضوح أولوياتها وميزانياتها ومشاريعها وجداول تنفيذها، بما يدعم جاهزية مختلف الأطراف ذات العلاقة، بما فيها الجهات العاملة في المشاعر المقدسة ومكاتب شؤون الحجاج، ومتابعة التزامها من موسم إلى آخر.

وتناولت دور جمع البيانات والاستفادة منها في دعم التخطيط الاستباقي، ومعالجة الفجوات، واستحداث فرص ومشاريع جديدة ترتقي بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، إلى جانب التخطيط المبكر للموسم التالي، الذي يبدأ بعد انتهاء موسم الحج بأيام قليلة، ويتضمن عقد ورش عمل تقييمية بمشاركة القيادات والجهات ذات العلاقة؛ لاستخلاص الدروس المستفادة وتوظيفها في تحسين تجربة الحجاج خلال المواسم المقبلة.

واستعرضت تطور منظومة جمع البيانات وتبادلها، وانتقالها من التواصل الفردي مع الجهات وجمع المعلومات وفرزها يدويًا، إلى الربط التقني المباشر مع العديد من الجهات، بما يتيح تدفق البيانات لحظيًا، وفق حوكمة تضمن مطابقتها لما اتُّفق عليه قبل مشاركتها.

وسلّطت الضوء على إتاحة أكثر من 15 منصة رقمية تفاعلية، تُمكّن الجهات من الوصول الفوري إلى المعلومات عبر الأجهزة الذكية، إلى جانب إصدار أكثر من 100 تقرير دوري سنويًا؛ لاطلاع الشركاء على مستجدات سير العمل، وإطلاق منصة للبيانات المفتوحة تلبي احتياجات الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد والباحثين والمبتكرين.

وناقشت دور نموذج حوكمة رؤية السعودية 2030 في تعزيز التكامل بين الجهات تحت مظلة إستراتيجية مشتركة، بما يسهم في توحيد الجهود وتفادي ازدواجيتها، وأهمية وضوح الأهداف والمستهدفات لرفع كفاءة الأداء ودعم تكامل الأدوار في تنفيذ البرامج وتحقيق مستهدفات خدمة ضيوف الرحمن.