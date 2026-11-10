اطلع رئيس الطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج في مؤتمر ومعرض الحج على ما تقدمه منظومتا الطيران والنقل، من مبادرات نوعية وحلول رقمية تسهم في تطوير تجربة ضيوف الرحمن، وتيسير إجراءات سفرهم وقدومهم ومغادرتهم. كما تعرّف على الجهود المبذولة لتعزيز الربط الجوي وتوظيف التقنيات الحديثة في تطوير الخدمات.

وتستعرض الهيئة من خلال مشاركتها في «واحة الطيران» عدداً من المبادرات والبرامج الهادفة إلى رفع كفاءة عمليات نقل الحجاج جواً، من أبرزها مبادرة «المسار المميز»، التي تهدف إلى تحفيز مكاتب شؤون الحجاج على التعاقد المبكر مع الناقلات الجوية ذات الأداء التشغيلي المرتفع، ومبادرة «جائزة ملتزم»، التي تُعنى بتكريم الناقلات الجوية المميزة خلال الحج. وعلى هامش فعاليات المؤتمر، عقد رئيس الطيران المدني عدداً من الاجتماعات الثنائية مع رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة بجمهورية العراق سامي عمران موسى المسعودي، ومساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون الإدارية رئيس مكتب شؤون حجاج جمهورية مصر العربية اللواء حازم فتحي محمد أبو الفتوح، ووزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية للحج بجمهورية الكاميرون أتانغا نجي بول.

وجرى خلال اللقاءات بحث الترتيبات المتعلقة بنقل حجاج الدول المعنية عبر الناقلات الجوية ومطارات المملكة خلال موسم الحج القادم.