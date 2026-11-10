توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، والرياض، والقصيم، وحائل، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، والباحة، وعسير، وجازان، ونجران، فيما تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، ولا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة (20 - 42) كم/ساعة تصل إلى (50) كم/ساعة باتجاه خليج العقبة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى شمالية بسرعة (15 - 40) كم/ساعة، تصل إلى أكثر من (50) كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة (12 - 32) كم/ساعة، تصل إلى أكثر من (50) كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين باتجاه خليج العقبة على الجزء الشمالي، ومن متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج باتجاه خليج العقبة على الجزء الشمالي، ومتوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط، وخفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

وفي الخليج العربي، تكون حركة الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-45 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-45 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي، ومن نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي، وخفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.