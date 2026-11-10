أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملات أمس على ارتفاع.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 173 نقطة، ما يعادل 2.34%، ليصل إلى 7,549.83 نقطة، فيما صعد مؤشر «ناسداك» المجمع بمقدار 671.13 نقطة، ما يعادل 2.73%، ليغلق عند 25,250.55 نقطة.

وزاد مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 1,104.20 نقاط، ما يعادل 2.16%، لينهي تداولاته عند 52,394.36 نقطة.