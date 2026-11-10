رغم تكثيف التحركات الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء المواجهة بين واشنطن وطهران، لا تزال إيران تتمسك بشروطها للتوصل إلى تسوية مع الولايات المتحدة، إذ نفى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وجود أي خطة لعقد لقاء بين أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي ونائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس.



وقال عراقجي، في تصريحات، اليوم (الثلاثاء)، إنه لا توجد ترتيبات لعقد اجتماع بين المسؤول الإيراني وفانس، مؤكداً أن الحرب «لن تنتهي بالعمل العسكري أو العقوبات»، وأن الحل يكمن في الدبلوماسية والاستجابة للشروط الإيرانية، وفق قوله. وأضاف أن الرئيس دونالد ترمب سيدرك قريباً، بحسب تعبيره، أنه سلك طريقاً خاطئاً بممارسة الضغوط الاقتصادية، وأن عليه استخدام لغة الاحترام والاستجابة لمطالب طهران.



وكان رضائي نفى، أمس (الإثنين)، ما تردد بشأن محادثات مرتقبة مع فانس، واصفاً إياها بالأخبار المختلقة، ودعا الإدارة الأمريكية إلى التوقف عن الترويج لمحادثات وهمية، مطالباً إياها بالاستجابة للشروط الإيرانية السبعة.



وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع استئناف قطر تحركاتها الدبلوماسية لتقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران، بعد زيارة رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن إلى البيت الأبيض، ولقاء الرئيس ترمب ونائبه فانس، ووصف المحادثات بالإيجابية.



وكان مسؤول أمريكي أفاد بأن فانس بعث رسالة إلى رضائي عبر الوسطاء، أعرب فيها عن استعداده للقائه شخصياً لبحث سبل إنهاء الحرب، وفق ما نقلته صحيفة «واشنطن بوست». وتضمنت الرسالة، تأكيد ضرورة تقديم طهران ممثلين مفوضين للتفاوض بشأن الملف النووي.



وكشفت مصادر مطلعة عن مقترح أمريكي قطري جديد يتضمن فتح مضيق هرمز ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية بشكل فوري، إلى جانب عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران، والإفراج عن أصول إيرانية تتراوح قيمتها بين 6 و9 مليارات دولار في حال التوصل إلى اتفاق.



وتعكس المواقف المتباينة استمرار الفجوة بين الطرفين، ففيما تسعى الوساطة القطرية إلى بناء أرضية تفاهم تبدأ بترتيبات الملاحة والحصار، تصر طهران على شروطها، بينما تربط واشنطن أي تسوية بوجود مفاوضين مخولين بحسم الملفات العالقة، وفي مقدمتها الملف النووي.