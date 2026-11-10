يرعى أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، غداً (الأربعاء) حفل موسم «جداد النخيل» لعام 2026م، الذي ينظمه فرع وزارة البيئة بالمنطقة، احتفاءً بختام موسم حصاد التمور، وإبرازاً للإرث الزراعي العريق الذي تتميز به المنطقة.

أوضح المدير العام لفرع وزارة البيئة المهندس سليمان الصوينع، أن موسم «جداد النخيل» يأتي تتويجاً لجهود دعم قطاع النخيل والتمور بالمنطقة، وما تحقق من منجزات في تأهيل الكوادر الوطنية وتوطين المهن الزراعية، وإطلاق عدد من المبادرات، من أبرزها مبادرة «خراف النخيل»، التي شارك فيها أكثر من 250 شاباً سعودياً، بالتعاون مع أكثر من 40 مزارعاً بالمنطقة؛ بهدف توفير فرص عمل موسمية وإكساب المشاركين المهارات والخبرات الزراعية، بما يعزز استدامة القطاع، ويحافظ على الموروث الزراعي، ويدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030.