عقد وزراء خارجية السعودية، قطر، فرنسا، إيطاليا، ألمانيا، وبريطانيا،اليوم الثلاثاء ، اجتماعاً على هامش اجتماعات وزراء خارجية مجموعة السبع لبحث آخر تطورات حرب إيران. ودعت فرنسا إلى الاجتماع لعقد محادثات موسعة ضمن قمة مجموعة السبع حول الوضع في الشرق الأوسط.



واستقبل وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، وزراء الخارجية المشاركين في الاجتماع، وهم وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، والبريطاني إد ميليباند، والألماني يوهان فايديفول، والإيطالي أنطونيو تاياني، وانضم إليهم رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن قادماً من واشنطن، حيث أجرى مباحثات بشأن إيران مع الرئيس دونالد ترمب ونائبه جي دي فانس، مساء (الإثنين).



وقالت الخارجية الفرنسية في بيان: إن الوزراء سيناقشون الوضع في الشرق الأدنى والشرق الأوسط، خصوصاً الأزمة الإيرانية وتداعياتها الأمنية والاقتصادية، على المنطقة والمجتمع الدولي. ويشمل النقاش سلامة الممرات المائية، وضمان أمن إمدادات الطاقة عبر هرمز وأمن باب المندب. ويتطرق إلى مستجدات الحرب والمفاوضات مع الجانب الإيراني، فضلاً عن سورية ولبنان وغزة.



ومنذ تفجر حرب إيران أدت التهديدات الإيرانية لسفن الشحن في مضيق هرمز إلى شلل حركة الملاحة بشكل كبير، ما رفع أسعار النفط عالمياً. وكان ترمب أعلن أنه ناقش الملف الإيراني مع السعودية وقطر والبحرين والكويت، وأشار إلى إمكانية إنهاء الحرب سريعاً، لا سيما بعد «إضعاف وتدمير إيران عسكرياً».



في المقابل، جدد المسؤولون الإيرانيون تأكيدهم أنهم يتمسكون بشروط بلادهم الـ 7 من أجل التفاوض وفتح مضيق هرمز، الذي كانت تمر عبره قبل الحرب، خمس شحنات النفط والغاز عالمياً.