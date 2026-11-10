أعلن كبير استراتيجيي الأسواق لمنطقتي أوروبا وآسيا في مجلس الذهب العالمي جون ريد، أن مشتريات البنوك المركزية تواصل تقديم دعم قوي لأسعار الذهب، مشيراً إلى أن الطلب الرسمي على المعدن النفيس لا يزال يسجل مستويات مرتفعة رغم بيئة أسعار الفائدة المرتفعة. وقال ريد في مقابلة مع «العربية Business»: «إن بيانات مجلس الذهب العالمي أظهرت استمرار البنوك المركزية في تعزيز احتياطياتها من الذهب خلال الربع الثالث من عام 2026، في إطار إستراتيجية تنويع الأصول والاحتياطيات».



وأضاف أن مشتريات البنوك المركزية خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي تفوق مستويات الفترات المقابلة من العام الماضي بنحو 6%، وهو ما يتماشى مع المؤشرات التي يتلقاها المجلس من البنوك المركزية بشأن استمرار الطلب على الذهب خلال عامي 2026 و2027.



السياسة النقدية الأمريكية



وفيما يتعلق بتأثير السياسة النقدية الأمريكية، أوضح ريد أن الذهب واجه ضغوطاً خلال العام الحالي نتيجة ارتفاع معدلات التضخم وتزايد توقعات رفع أسعار الفائدة عالمياً، خصوصاً من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وأشار إلى أن ارتفاع الفائدة يشكل عاملاً سلبياً للذهب على المدى القصير، موضحاً أن الأسواق تترقب بيانات التضخم الأمريكية وقرارات الفيدرالي نظراً لتأثيرها المباشر على تكلفة الاحتفاظ بالمعدن الأصفر.



النفط والتطورات الجيوسياسية



وأفاد أن التقلبات المرتبطة بأسعار النفط والتطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط ساهمت أيضاً في تشكيل اتجاهات السوق خلال الفترة الأخيرة. وأكد ريد أن النظرة الأوسع لسوق الذهب لا تزال إيجابية، مستندة إلى قوة الطلب العالمي وارتفاع الأسعار خلال السنوات الماضية. وذكر أن الانتقال مستقبلاً إلى بيئة تتراجع فيها أسعار الفائدة بعد انحسار الضغوط التضخمية قد يوفر دعماً إضافياً للذهب، ويضع المعدن النفيس على مسار أكثر إيجابية خلال المدى المتوسط.