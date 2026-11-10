زادت نسبة ملكية المستثمرين الأجانب غير المؤسسين، دون احتساب أرامكو، في السوق السعودي خلال الأسبوع المنتهي في 5 نوفمبر 2026 إلى 11.08% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة دون أرامكو، مقارنة بـ 11.01% في الأسبوع السابق. وبلغت القيمة السوقية لملكية الأجانب غير المؤسسين نحو 320.97 مليار ريال.



وتشمل ملكية المستثمرين الأجانب غير المؤسسين الأفراد والمؤسسات واتفاقيات المبادلة والمحافظ المدارة، فيما لا تشمل الحصص الإستراتيجية للمؤسسين.



ملكية المستثمرين الخليجيين



وفيما يتعلق بملكية المستثمرين الخليجيين، ارتفعت نسبتها إلى 2.37% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة دون أرامكو، مقارنة بـ 2.28% في الأسبوع السابق، لتبلغ قيمتها نحو 68.70 مليار ريال. كما ارتفعت الملكية الإجمالية للمستثمرين الأجانب دون أرامكو، شاملة الشركاء الاستراتيجيين، إلى 12.69%، مقارنة بـ 12.64% في الأسبوع السابق، وبلغت قيمتها السوقية نحو 367.47 مليار ريال. في المقابل، تراجعت نسبة ملكية المستثمرين الأجانب المؤسسين إلى 1.61% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة دون أرامكو، مقارنة بـ 1.63% في الأسبوع السابق، بما يعادل نحو 46.50 مليار ريال.