ارتفعت حصيلة ضحايا الانفجار العنيف الذي هز مصنعا للصلب غربي تركيا إلى 16 قتيلا و13 مصابا، فيما بدأت السلطات تحقيقات لتحديد ملابسات الحادث والمسؤوليات المحتملة عنه.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، إطلاق تحقيقين قضائي وإداري في الانفجار الذي وقع داخل مصنع «هاباش» للحديد والصلب في منطقة علي آغا بولاية إزمير، مؤكدا أن التحقيقات ستحدد أسباب الحادث وما إذا كان قد نجم عن إهمال أو تقصير، ومن يتحمل المسؤولية.

وكانت الحصيلة الأولية التي أعلنها والي إزمير سليمان إلبان قد أشارت إلى مقتل 10 عمال وإصابة 15 آخرين، مع وجود أربعة أشخاص يُعتقد أنهم عالقون تحت الأنقاض، قبل أن ترتفع حصيلة القتلى إلى 16، فيما تراجعت أعداد المصابين المعلنة إلى 13، بينهم اثنان في حالة حرجة، وفق أحدث البيانات المنشورة.

ووقع الانفجار قرابة الساعة 11:46 صباح الاثنين بالتوقيت المحلي، أثناء تنفيذ أعمال صيانة واستبدال أحد الغلايات داخل المصنع، عندما سقطت رافعة علوية، ما أدى إلى سقوط معدات ومواد داخل فرن القوس الكهربائي، وتضرر خط للغاز الطبيعي، الأمر الذي تسبب في وقوع الانفجار واندلاع حريق داخل المنشأة.

وأظهرت شدة الانفجار تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان من موقع المصنع، فيما هرعت فرق الإطفاء والإسعاف والشرطة والإنقاذ إلى المكان. واستمرت عمليات البحث ورفع الأنقاض للتأكد من عدم وجود عمال آخرين عالقين، وسط صعوبة التعامل مع الموقع بسبب كثافة المعدات والمواد الموجودة فيه.

وبحسب والي إزمير، لم يكن المصنع يعمل بطاقته الإنتاجية المعتادة وقت وقوع الحادث، إذ كانت أعمال الصيانة جارية، وكان عدد العاملين في المنشأة أقل من المعتاد. وأوضح أن نحو 200 عامل كانوا موجودين في المصنع، مقارنة بأكثر من 300 خلال فترات التشغيل العادية.

وفي موازاة عمليات الإنقاذ، تحركت السلطات التركية لفتح تحقيق في أسباب الانفجار؛ إذ كلفت النيابة العامة أربعة مدعين عامين بمتابعة القضية، كما أعلنت وزارة العمل والضمان الاجتماعي تكليف مفتش رئيسي بفحص ملابسات الحادث ومدى الالتزام بإجراءات السلامة المهنية. وأفادت تقارير إعلامية تركية بتوقيف خمسة أشخاص على خلفية التحقيقات.

ويعيد الحادث إلى الواجهة ملف السلامة المهنية في المنشآت الصناعية التركية، ولا سيما في القطاعات التي تتعامل مع الأفران الصناعية والغاز الطبيعي والمعدات الثقيلة، حيث يمكن أن يؤدي أي خلل خلال أعمال الصيانة أو التشغيل إلى حوادث واسعة النطاق.

ويُعد مصنع «هاباش» من المنشآت البارزة في قطاع الحديد والصلب التركي؛ إذ تأسست مجموعة «هاباش» عام 1987، وتبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية للمصنع نحو 4.5 مليون طن من الصلب، ما يضفي على الحادث أهمية تتجاوز نطاقه المحلي، في ظل حجم الخسائر البشرية التي خلفها.