أهاب الدفاع المدني بالجميع أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات الوقائية، في ظل التوقعات بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة خلال الأيام المقبلة.

وأوضح أن التوقعات الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد تشير إلى فرص هطول أمطار على محافظتي جدة ورابغ بدءاً من اليوم الثلاثاء، على أن تتجدد الحالة المطرية يومي الجمعة والسبت.

ودعا الدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى متابعة التحديثات الجوية الصادرة من الجهات المختصة، والابتعاد عن مجاري السيول وبطون الأودية وعدم المجازفة بعبورها أثناء جريانها، حفاظاً على الأرواح والممتلكات. وأكد أهمية التقيد بالإرشادات والتعليمات الوقائية الصادرة عبر القنوات الرسمية، بما يسهم في تعزيز السلامة العامة والحد من المخاطر المصاحبة للحالات المطرية.

واختتم بالتأكيد على أن سلامة الجميع تمثل أولوية، متمنياً أن يجعل الله هذه الأمطار أمطار خير وبركة وأن يعم بنفعها أرجاء البلاد.