أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) إضافة تحذير جديد إلى النشرات الطبية الخاصة بأدوية إنقاص الوزن والسكري الشهيرة، من بينها «أوزمبيك» (Ozempic) و«ويغوفي» (Wegovy)، بشأن احتمال حدوث أثر جانبي نادر قد يؤدي في بعض الحالات إلى فقدان البصر بصورة دائمة.

وأوضحت الهيئة، أن التحذير الجديد سيشمل جميع الأدوية التي تنتمي إلى فئة ناهضات مستقبلات الببتيد الشبيه بالغلوكاغون-1 (GLP-1)، وهي مجموعة من الأدوية المستخدمة لعلاج السمنة والسكري وعدد من الحالات الطبية الأخرى، وتشمل مستحضرات تؤخذ عن طريق الحقن أو الأقراص، من بينها «زيبباوند» (Zepbound) و«مونجارو» (Mounjaro).

حالة نادرة تؤثر في العصب البصري

ويتعلق التحذير بحالة طبية تُعرف باسم الاعتلال العصبي البصري الإقفاري الأمامي غير الشرياني (NAION)، وهي حالة تنتج عن انخفاض تدفق الدم إلى العصب البصري، ما قد يتسبب في تراجع ملحوظ في القدرة على الإبصار، وقد يصل إلى فقدان دائم للرؤية.

وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إن هذه الحالة أُبلغ عن حدوثها لدى مستخدمين لمختلف أدوية فئة GLP-1، مشيرة إلى أن الآلية الأساسية وراء حدوثها لا تزال غير مفهومة بصورة كاملة.

وبدأ العلماء في الهيئة دراسة هذه المخاطر عقب نشر ورقة بحثية طبية عام 2024، ربطت بين الإصابة بالحالة وبعض المرضى الذين كانوا يستخدمون دواء «سيماغلوتايد» (Semaglutide)، وهو المادة الفعالة في أدوية «أوزمبيك» و«ويغوفي».

ماذا كشفت مراجعة أكثر من 125 تجربة سريرية؟

وفي إطار تقييم المخاطر، حلل علماء إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بيانات أكثر من 125 تجربة سريرية، ووجدوا أن الإصابة بهذه الحالة سُجلت بمعدل يقارب 6 حالات لكل 100 ألف مريض استخدموا أحد أدوية GLP-1 لمدة عام على الأقل.

وفي المقابل، بلغ معدل الإصابة أقل من 4 حالات لكل 100 ألف شخص ممن تناولوا دواءً وهمياً أو أنواعاً أخرى من الأدوية الخافضة لمستويات السكر في الدم.

كما رصدت الهيئة بلاغات عن الإصابة بهذه المشكلة من خلال نظامها الإلكتروني المخصص لتلقي تقارير إصابات الأدوية والآثار الجانبية المرتبطة بها.

وتشير هذه الأرقام إلى أن الحالة تظل نادرة، لكنها دفعت الجهات التنظيمية إلى تعزيز التحذيرات الطبية المتعلقة بهذه الفئة من الأدوية.

أعراض تستدعي التدخل الطبي الفوري

وحددت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية مجموعة من الأعراض التي قد تشير إلى الإصابة بهذه الحالة، أبرزها: تشوش الرؤية أو ضبابيتها، ظهور بقع عمياء في مجال الإبصار، اضطراب أو تشوه رؤية الألوان، تغيرات بصرية أخرى غير معتادة.

وشددت الهيئة على ضرورة تواصل المرضى مع أحد المتخصصين في الرعاية الصحية فور ظهور أي من هذه الأعراض، لتقييم الحالة والحصول على المشورة الطبية المناسبة.

ويأتي التحذير الجديد في ظل الانتشار الواسع لأدوية GLP-1 عالمياً، بعدما أصبحت من أبرز الخيارات العلاجية المستخدمة في التعامل مع السمنة والسكري من النوع الثاني، مع استمرار الجهات الصحية في تقييم فوائدها ومخاطرها المحتملة على المدى الطويل.