حظي الخبر الذي نشرته «عكاظ» بشأن تأجيل بيع ملكية نادي الاتحاد إلى عام 2027 بمتابعة إعلامية لافتة، وتفاعل واسع من الجماهير الاتحادية عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ فتح الخبر باب النقاش حول مستقبل النادي وملف انتقال ملكيته، وانعكاسات استمرار المرحلة الانتقالية على مسيرته الرياضية.



وتباينت ردود الفعل بين جماهير أبدت استياءها من استمرار الانتظار، وأخرى طرحت تساؤلات حول مصير ملف الاستحواذ، فيما ربط بعض المتابعين التأجيل بالتحديات الإدارية والفنية والمالية التي يواجهها النادي.



وامتد التفاعل إلى عدد من الإعلاميين والمهتمين بالشأن الاتحادي، الذين تناولوا الخبر من زوايا متعددة؛ إذ رأى بعضهم أن وجود مستثمرين وملفات استحواذ قيد الدراسة يعكس استمرار العمل على الملف، فيما أثار آخرون تساؤلات بشأن انعكاسات طول فترة الانتظار على استقرار الفريق وقدرته على المنافسة.



ويعكس هذا التفاعل حجم الاهتمام الذي يحظى به ملف ملكية الاتحاد، وحساسية المرحلة التي يمر بها النادي، في ظل تطلعات جماهيره إلى اتضاح الرؤية وحسم مستقبله الاستثماري.



ويأتي ذلك في وقت يترقب فيه الاتحاديون اتضاح مصير ملف الملكية، وسط ترقب لما ستسفر عنه المرحلة القادمة بشأن حسم إجراءات الاستحواذ، في ظل تحديد عام 2027 موعداً مؤجلاً لإتمام عملية الاستحواذ.