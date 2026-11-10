بدأ النجم السوري تيم حسن تصوير مشروعه الدرامي الجديد «نوح»، استعداداً لخوض المنافسة في موسم رمضان 2027، بمشاركة مجموعة من نجوم الدراما السورية، في مقدمتهم الفنانة هيا مرعشلي، التي تشاركه البطولة في تعاون يجمعهما للمرة الأولى.

وأعلنت الشركة المنتجة للمسلسل بدء مرحلة التصوير، بعدما نشرت صورة كلاكيت العمل عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام»، ورافقتها بتعليق: «ابتدت حكاية نوح.. جاهزين»، في إشارة إلى بدء تنفيذ المشروع الذي يترقبه جمهور تيم حسن.

هيا مرعشلي أمام تيم حسن للمرة الأولى

وتأتي مشاركة هيا مرعشلي في البطولة لتكون إحدى أبرز مفاجآت المسلسل، إذ تسجل أول تعاون فني يجمعها بتيم حسن، فيما تضم قائمة المشاركين الفنانين فادي صبيح ومجد فضة، وسط ترقب للكشف عن بقية الأسماء وتفاصيل الشخصيات التي يقدمها أبطال العمل.

حسم الجدل حول اسم المسلسل

واستقر صناع العمل على «نوح» عنواناً نهائياً للمسلسل، وهو الاسم الذي يحمله الدور الذي يجسده تيم حسن ضمن الأحداث، بعدما ارتبط المشروع خلال فترة التحضير باسم «هلال»، قبل أن يقرر فريق العمل اعتماد التسمية الجديدة.

ويشهد المسلسل عودة التعاون بين تيم حسن والمخرج سامر البرقاوي في تجربة جديدة تضاف إلى سلسلة أعمالهما المشتركة، بينما يتولى كفاح زيني كتابة السيناريو.

موعد عرض مسلسل «نوح»

ومن المقرر عرض المسلسل ضمن خريطة دراما رمضان 2027، ليكون أحدث مشاريع تيم حسن التلفزيونية بعد مشاركته في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل «مولانا».

وعلى صعيد آخر، يأتي انضمام هيا مرعشلي إلى العمل بعد مشاركتها في عدد من التجارب الدرامية، كان من بينها مسلسل «حب ع ورق»، الذي حقق صدى واسع منذ عرضه.