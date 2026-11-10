



في جريمة ظلت غامضة نحو ربع قرن، تحاول الشرطة النمساوية كشف هوية رجل قُتل ودُفنت جثته داخل قبو مبنى سكني بالعاصمة فيينا، وسط ترجيحات بأنه ينحدر من أصول مصرية.

وأعادت السلطات فتح ملف القضية، بعد نشر صورة تقريبية لملامح الضحية أعاد خبراء الطب الشرعي بناءها، في محاولة للتوصل إلى هويته وكشف ملابسات مقتله، بعدما أخفقت التحقيقات السابقة في تحديد اسمه رغم التعاون مع أجهزة شرطية دولية.

وتعود بداية القضية إلى 16 أبريل 2024، عندما عثر عمال خلال تنفيذ أعمال ترميم في قبو مبنى سكني متعدد الشقق بحي مارغاريتن في فيينا على بقايا جثة رجل مجهول مدفونة في المكان. وكشفت الفحوص الجنائية وجود إصابات تشير إلى تعرضه لاعتداء عنيف قبل وفاته، فيما رجحت التحليلات أن الجثة ظلت مدفونة نحو 25 عاما، أي منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي، قرابة عام 1999.

وبحسب تقديرات الشرطة، كان الضحية يبلغ نحو 30 عاما وقت مقتله، ويصل طوله إلى قرابة 170 سنتيمترا، وكان نحيف البنية ويتمتع بأسنان سليمة وفي حالة جيدة. وأشارت الفحوص العلمية إلى احتمال انحداره من شمال أفريقيا، مع ترجيح أن يكون مصريا، لكن السلطات لم تتمكن حتى الآن من تحديد اسمه أو مكان إقامته قبل اختفائه.

وفي محاولة لكسر الغموض، استعانت الشرطة بمركز الطب الشرعي في جامعة فيينا الطبية لإعادة بناء الملامح التقريبية لوجه الرجل اعتمادا على الأنسجة الرخوة، ونشرت الصورة الجديدة في 8 نوفمبر الجاري، بأمر من النيابة العامة، إلى جانب صور الملابس التي عُثر عليها مع الجثة.

وأوضح المتحدث باسم الشرطة النمساوية ماركوس ديتريش أن الصورة ليست مطابقة تماما لوجه الضحية، وإنما تصور تقريبي للشكل الذي ربما كان عليه خلال حياته، بهدف مساعدة أقاربه أو معارفه على التعرف إليه.

وكانت الشرطة قد نشرت في ديسمبر 2024 صور الملابس التي عُثر عليها مع الجثة، ومن بينها سترة وسروال رياضي يحملان عبارة «VOX MARIS»، على أمل أن تقود هذه التفاصيل إلى معلومات بشأن هوية الرجل، إلا أن المحاولة لم تسفر عن نتائج حاسمة.

ورغم مرور أكثر من عامين على اكتشاف الرفات، لم تتمكن السلطات من تحديد هوية الضحية أو المسؤول عن مقتله. وفي أحدث تطور، أفادت وكالة الأنباء النمساوية، الاثنين 9 نوفمبر، بأن نشر صورة الوجه المعاد بناؤه لم يسفر حتى الآن عن معلومات حاسمة تقود إلى كشف هويته.

وتناشد شرطة فيينا كل من يتذكر اختفاء رجل تنطبق عليه المواصفات، أو لديه معلومات عن ظروف الجريمة، التواصل مع مكتب التحقيقات الجنائية، مؤكدة إمكانية تقديم المعلومات دون الكشف عن هوية أصحابها.

وتؤكد السلطات أن جرائم القتل لا تسقط بالتقادم في النمسا، ما يتيح استمرار التحقيقات وملاحقة المسؤولين عن الجريمة مهما طال الزمن، لتبقى هوية الرجل المجهول وسر مقتله لغزا مفتوحا بعد نحو 25 عاما على وقوع الجريمة.