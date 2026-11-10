أمير الشرقية يطّلع على أبرز منجزات المدينة الطبية الأكاديمية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

اطّلع أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بحضور نائب أمير المنطقة الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، على أبرز منجزات المدينة الطبية الأكاديمية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ومشروعاتها التطويرية وتوجهاتها المستقبلية، وذلك خلال استقبال سموه في ديوان الإمارة، رئيس الجامعة الدكتور فهد بن أحمد الحربي، وعدداً من قيادات الجامعة ومنسوبي المدينة الطبية الأكاديمية وعمداء الكليات الصحية.



وأكد أمير الشرقية ما تشهده المملكة من تطور في التخصصات الطبية الدقيقة؛ وفي مقدمتها فصل التوائم، الذي حققت فيه إنجازات متميزة إلى أن أصبحت فيه من الدول الرائدة عالمياً، مشيراً إلى أن الإنسان كان ولا يزال محور التنمية وموضع اهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله- التي جعلت خدمته ورعايته أولوية في مختلف المجالات الصحية والتعليمية، مثمناً جهود الجامعة وكوادرها الوطنية من أبناء وبنات الوطن، وما يقدمونه من إسهامات في تطوير الخدمات الطبية والارتقاء بها.

وأوضح الدكتور الحربي أن المدينة الطبية الأكاديمية تمثل امتداداً لمسيرة علمية وطبية راسخة تجاوزت أربعة عقود، انطلقت منذ افتتاح مستشفى الملك فهد الجامعي عام 1981م، وصولًا إلى منظومة صحية أكاديمية متكاملة تجمع بين تقديم الرعاية الصحية المتقدمة، والتعليم والتدريب الطبي، والبحث العلمي والابتكار، انطلاقًا من هوية الجامعة المؤسسية المرتكزة على الصحة وجودة الحياة، ورؤيتها في أن تكون جامعة سبّاقة في صناعة المستقبل. وبيّن أن المدينة الطبية الأكاديمية تضم مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر، ومستشفى الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالراكة، إلى جانب مستشفى طب الأسنان الجامعي ومركز طب الأسرة والمجتمع، ومعهد البحوث والاستشارات الطبية، مشيراً إلى أن هذه المنشآت تشكّل منظومة متكاملة تسهم في تقديم الخدمات الطبية التخصصية والمتقدمة، وتطوير الممارسات الصحية، وإعداد الكفاءات الوطنية وتأهيلها.

وأضاف الدكتور الحربي أن الجامعة تعمل على تطوير نموذج متكامل للرعاية الصحية، يقوم على تعزيز الحوكمة المؤسسية والسريرية، ورفع كفاءة الخدمات، وتحقيق معايير الجودة وسلامة المرضى، إلى جانب التوسع في الأبحاث السريرية والتطبيقية، وتوظيف الابتكار والتقنيات الحديثة في تطوير الخدمات الطبية، بما يعزز استدامة المنظومة الصحية ويرتقي بتجربة المستفيدين. وأكد أن طموح الجامعة يتمثل في الانتقال بالمدينة الطبية الأكاديمية من تكامل منشآتها إلى تكامل أثرها، ومن تميّز خدماتها إلى ريادة نموذجها، لتكون شريكًا فاعلًا في التحول الصحي الوطني، ومرجعًا أكاديميًا وعلميًا يعزز تنافسية المنطقة الشرقية ومكانتها في المجالات الصحية والبحثية.