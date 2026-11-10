تحضر الذاكرة السودانية برموزها وألوانها وملامح إنسانها في معرض الفنان التشكيلي عمر صبير «أنا أم درمان» الذي يستضيفه أتيليه جدة للفنون الجميلة بحي الروضة حتى 12 نوفمبر الجاري.

وافتتح المعرض في الثالث من نوفمبر على شرف المهندس خالد النهدي، مقدما أعمالا تتنوع بين التجريد والتعبير وتستعيد مفردات البيئة السودانية في تكوينات تجمع الأشكال الإنسانية والطيور والرموز الشعبية مع المساحات الهندسية والألوان الدافئة.

وتكشف اللوحات عن تأثر صبير بمدرسة الخرطوم الفنية التي جمعت بين الموروث الثقافي السوداني وأساليب الفن الحديث. ويتجلى هذا التأثير في توظيف الرموز المحلية والألوان الترابية ضمن تكوينات تتداخل فيها الخطوط والمساحات وتتنوع ملامس الخامات.

وأبدى المهتم بالفنون البصرية عبدالرحمن المسبحي إعجابه بالأعمال المعروضة، مشيرا إلى ما تحمله من لغة تشكيلية خاصة تتجاور فيها الأشكال الإنسانية والطيور والرموز مع مساحات لونية متداخلة وخامات كثيفة الملمس تمنح اللوحات عمقا وتفتح المجال لقراءات متعددة.

وفي أعمال صبير تتجاوز مفردات التراث حدود النقل المباشر، إذ يعيد الفنان تشكيلها وفق رؤيته مستحضرا صلته بالمكان وذاكرته الثقافية. وتتيح هذه المعالجة للمشاهد تتبع مشاعر الانتماء وتفاصيل الحياة السودانية عبر الأشكال والألوان وما تحمله من إشارات ودلالات.