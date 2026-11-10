تقدم الفنان المصري أحمد سعد ببلاغ إلى النائب العام ضد شخص اتهمه فيه بالتشهير به والإساءة إلى سمعته، بسبب نشر تفاصيل خلاف مالي بينهما عبر منصات التواصل الاجتماعي، مطالباً باتخاذ الإجراءات القانونية ضده وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به.

ومن جانبه، تقدم المستشار ياسر قنطوش، المحامي الخاص بالفنان، بلاغًا إلى المكتب الفني للنائب العام، متضمناً اتهامات بالتشهير والإساءة إلى السمعة، على خلفية نزاع نشأ بشأن تنفيذ أعمال تصميم جرافيك ومقابلها المالي.

تفاصيل الخلاف المالي بين أحمد سعد والمشكو في حقه

وتعود بداية الأزمة إلى لجوء المشكو في حقه إلى قسم شرطة المعادي، وتحريره محضراً اتهم فيه أحمد سعد بالاستيلاء على مبلغ مالي بالدولار الأمريكي، مدعياً وجود اتفاق بينهما لتنفيذ أعمال تصميم جرافيك مقابل أتعاب مالية كبيرة.

وفي المقابل، نفى دفاع الفنان صحة ما ورد في المحضر، مؤكداً أن أحمد سعد سدد جميع الالتزامات المالية المستحقة عليه، وأن الاتهامات المتداولة لا تستند إلى مستندات تثبت صحتها، وفقاً لما جاء في البلاغ المقدم للنائب العام.

اتهامات بالتشهير ومطالبة بالتعويض

وتضمن البلاغ اعتراضاً على نشر تفاصيل الخلاف عبر عدد من صفحات التواصل الاجتماعي قبل انتهاء التحقيقات في المحضر الأصلي، معتبراً أن تداول هذه الاتهامات ألحق أضراراً بسمعة الفنان وأساء إلى صورته أمام جمهوره.

واستند المستشار ياسر قنطوش إلى المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، مطالباً بالتحقيق في الوقائع الواردة بالبلاغ واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت المسؤولية.

كما تمسك أحمد سعد بحقه في المطالبة بتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي تعرض لها، نتيجة ما وصفه بالتشهير والإساءة إلى سمعته، لتبقى الكلمة النهائية لما تسفر عنه التحقيقات والإجراءات القضائية في النزاع القائم بين الطرفين.