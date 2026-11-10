كشف الفنان المصري أحمد فلوكس حقيقة طلبه 100 مليون جنيه مقابل المشاركة في مسلسل «عشماوي»، موضحاً أنه كان يرغب في توجيه المبلغ إلى أعمال خيرية ومساعدة المحتاجين، كما استشهد بمقولة للفنان عادل إمام عن ضرورة ارتباط الفنان بالمجتمع وعدم الانفصال عن قضايا الناس.

وقال أحمد فلوكس، في تصريحات تلفزيونية ، إن الفنان مطالب بأن يكون قريباً من الجمهور، وملماً بتفاصيل حياته والتحديات التي يواجهها، حتى يستطيع تقديم أعمال تعبر عن واقعه وتحمل رسائل مؤثرة.

واستشهد بمقولة عادل إمام: «ماينفعش ننسلخ من الناس لأن إحنا من الناس»، مشيراً إلى أن الفنان جزء من المجتمع، ولا يستطيع تقديم أعمال صادقة دون فهم مشكلاته ومعايشة ظروفه، لافتاً إلى حاجة مصر إلى محتوى فني يناقش قضايا المجتمع ويقدم رسائل حقيقية للجمهور.

سر طلب 100 مليون جنيه لـ«عشماوي»

وفي سياق آخر، أوضح فلوكس حقيقة الأجر الذي طلبه مقابل المشاركة في مسلسل «عشماوي»، مؤكداً أن المبلغ الذي حدده، وقدره 100 مليون جنيه، كان يعتزم تخصيصه لمساعدة المحتاجين والمصابين في حادث قطار، فضلاً عن دعم أهالي المحتاجين.

وأضاف أنه لم يكن يسعى للحصول على هذا المبلغ لمصلحته الشخصية، بل كان يريد استثماره في أعمال إنسانية وخيرية، مؤكداً أنه كان سيكرر المبادرة حال حصوله عليه، وأنه مستعد للانضمام إلى المسلسل فور الموافقة على طلبه.

موقفه من محمد رمضان

وعلق الفنان على المنشور الذي شاركه محمد رمضان بشأنه، معرباً عن تقديره لموهبته، ومتمنياً النجاح لجميع زملائه في الوسط الفني، ومن بينهم أحمد سعد وعمرو سعد.

وأكد أن نجاح الفنانين ينعكس على الصناعة بأكملها، ويسهم في توفير فرص عمل جديدة وتطوير المجال، مشدداً على أن النجوم يتحملون مسؤولية كبيرة تجاه المجتمع، نظراً لتأثيرهم الواسع داخل مصر وخارجها.

حقيقة عودة أحمد فلوكس مع غادة عبدالرازق

وتطرق فلوكس إلى مستقبله الفني، موضحاً أنه لم يحقق مكاسب مالية من التمثيل طوال مسيرته التي امتدت لنحو 20 عاماً، مشيراً إلى أن أولويته تتمثل في نجاح زملائه وتقديم أعمال تليق بجمهوره.

وكشف عن أمنيته في العودة للتعاون مع الفنانة غادة عبدالرازق، معرباً عن حبه وتقديره لها، إلا أن التعاون لم يكتمل، قائلاً إنه يتطلع للعودة إلى جمهوره من جديد في التوقيت المناسب.