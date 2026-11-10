أعلنت الخارجية القطرية أن الدوحة تواصل جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدة وجود ردود فعل إيجابية من كلا الطرفين لإيجاد مخرج للأزمة الراهنة.



وقال مدير إدارة الإعلام والاتصال في الوزارة إبراهيم الهاشمي، إن قطر تعمل دون كلل لإنهاء حالة عدم اليقين ووضعية "اللاسلم واللاحرب" المخيمة على مسار الأزمة بين واشنطن وطهران.



وأضاف في مؤتمر صحفي، اليوم (الثلاثاء)، أن الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في البيت الأبيض اتسم بـ"الإيجابية"، ما يعكس تقدماً في مسار المباحثات.



وحذرت قطر من التبعات الاقتصادية والإستراتيجية لاستمرار التوتر، مشيرة إلى أن اقتراب فصل الشتاء، بالتزامن مع استمرار إغلاق مضيق هرمز، يضاعف من التكلفة الباهظة للأزمة الجارية بين واشنطن وطهران وتأثيراتها على إمدادات الطاقة وحركة الملاحة.



وعلى الصعيد الإقليمي، عبر الهاشمي عن موقف قطر الحازم إزاء التطورات الأمنية التي تمس دول الجوار. وأدانت الخارجية القطرية بشدة الاعتداءات التي استهدفت السعودية، مؤكدة تضامن الدوحة الكامل مع الرياض، ودعمها المطلق لكل الإجراءات التي تتخذها المملكة للحفاظ على أمنها واستقرارها.



وثمن رئيس الوزراء القطري المناقشات التي جرت في واشنطن، أمس (الإثنين)، بشأن التوصل إلى اتفاق وإحلال السلام في المنطقة، واصفاً إياها بالإيجابية. فيما أشار الرئيس ترمب إلى أنه تحدث مع السعودية وقطر والإمارات والبحرين والكويت حول كيفية التعامل مع طهران. واعتبر في مقابلة مع شبكة CSPAN بوقت سابق اليوم، أنه يمكن إنهاء الحرب ضد إيران بسرعة وخلال فترة قصيرة أو لا، لافتاً إلى أن الأمر يعتمد على التطورات.



وكانت مصادر مطلعة كشفت، أمس، أن مقترحاً قطرياً باكستانياً أعاد إحياء المفاوضات بين واشنطن وطهران، لافتة إلى أن الإطار المقترح سيفتح مضيق هرمز ويرفع الحصار البحري فوراً. وأفادت بأن الاقتراح يشمل ترتيبات لبحث عودة مفتشي الوكالة الذرية لإيران، والإفراج عن أصول إيرانية مجمدة في الخارج بقيمة بين 6 و9 مليارات دولار حال التوصل لاتفاق.



وفيما يخص الملف النووي، رجح الاقتراح التوصل لاتفاق مبدئي بشأن خفض تخصيب اليورانيوم، وإمكانية سماح واشنطن بتخصيب اليورانيوم في الداخل الإيراني بنسبة 3.67%. يذكر أن قطر وباكستان انخرطتا في وساطة من أجل خفض التصعيد منذ تفجر الحرب في فبراير الماضي. ونجحت إسلام آباد في يونيو بتقريب وجهات النظر، ما أدى إلى توقيع اتفاق أولي بين إيران وأمريكا أوقف الحرب لأيام، إلا أنه سرعان ما انهار لاحقاً، لتتجدد الضربات الأمريكية على مواقع إيرانية في يوليو الماضي.