شددت الولايات المتحدة وأوكرانيا وشركاؤهما الأوروبيون على ضرورة احترام سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها واستقلالية قرارها في أي اتفاق سلام مع روسيا، إلى جانب توفير ضمانات أمنية موثوقة.

وأكدت في بيان مشترك صدر عقب اجتماع تنسيقي في أبوظبي،اليوم (الثلاثاء)، بالتزامن مع انطلاق جولة جديدة من المفاوضات بين موسكو وكييف برعاية أمريكية، على أهمية وضع آليات لإدارة المخاطر وتجنب التصعيد، واستمرار التنسيق بين واشنطن وكييف والعواصم الأوروبية خلال العملية التفاوضية، تمهيداً لإجراء مناقشات متعددة الأطراف بشأن مستقبل الأمن الأوروبي.



وأفاد المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بأن المناقشات تناولت وضع إطار أمني طويل الأمد لأوكرانيا، ومستقبل المنظومة الأمنية الأوروبية بعد الحرب، مع التأكيد على استمرار الدور المحوري لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في الدفاع الجماعي.



وانطلقت (الثلاثاء) في العاصمة الإماراتية أبوظبي اجتماعات جديدة بمشاركة وفود أمريكية وأوكرانية وروسية، بالتزامن مع لقاءات تنسيقية منفصلة مع ممثلين عن بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي والناتو.



وأعلن رئيس الوفد الأوكراني رستم عميروف أن اللقاءات بدأت بتنسيق المواقف مع الشركاء الأوروبيين والمبعوثين الأمريكيين ويتكوف وجاريد كوشنر، على أن يعقبها اجتماع ثلاثي يضم الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا. وأكد أن أولويات بلاده تتمثل في إنهاء القتال، والحصول على ضمانات أمنية موثوقة، وضمان التعافي الاقتصادي، إلى جانب دفع الملفات الإنسانية. وأشار إلى أن الوفد حصل على تفويض من الرئيس فولوديمير زيلينسكي لمناقشة جميع القضايا المطروحة.



من جانبه، أعرب رئيس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي عن تقديره للوساطة الأمريكية، فيما وصف كوشنر الاجتماعات بأنها «إيجابية جداً».



وتتصدر مسألة الأراضي الخلافات بين موسكو وكييف، إذ تتمسك روسيا بمطالبها في إقليم دونباس، بينما ترفض أوكرانيا التخلي عن الأراضي التي تسيطر عليها، وتطالب بضمانات أمنية تحول دون تجدد الحرب. وتشمل الملفات المطروحة وقف استهداف منشآت الطاقة والبنية التحتية، وأمن الملاحة في البحر الأسود، وتبادل الأسرى والقضايا الإنسانية، فضلاً عن ترتيبات ما بعد الحرب.



وتحدث مسؤول أمريكي عن إبداء الطرفين قدراً محدوداً من المرونة غير المعلنة بشأن التنازلات الإقليمية، وفيما تسعى واشنطن إلى توسيع المشاركة الأوروبية في صياغة الترتيبات الأمنية، تفضل موسكو حصر المفاوضات المباشرة في إطار ثلاثي يضم روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة. وتعكس اجتماعات أبوظبي تبايناً بين الرغبة الأمريكية في تسريع التسوية، والإصرار الأوروبي على المشاركة في ضمان أمن القارة، مقابل تمسك موسكو بصيغة تفاوضية محدودة، ما يجعل ملف الأراضي والضمانات الأمنية الاختبار الأبرز لأي اتفاق سلام محتمل.