أعلن باسم علي، المدرب المساعد في الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة علي ماهر، مغادرته الجهاز، بعد 24 ساعة فقط من الإعلان عن تعيينه.

وكان علي ماهر قد أعلن تشكيل الجهاز المعاون، والذي ضم كلاً من: محمد عبدالكريم مدرباً عاماً، وباسم علي مدرباً مساعداً، ومصطفى فتحي مدرباً لحراس المرمى، فيما يتولى محمود سليم وعبدالرحمن الزغبي مهام محللي الأداء، إلى جانب الإيطالي دييجو جياتشينو ووائل رأفت، المسؤولين عن تخطيط الأحمال.

سبب الاستبعاد

وأوضح باسم علي، عبر حسابه على موقع «إنستغرام»، أن سبب استبعاده يعود إلى اشتراط الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» الحصول على الرخصة التدريبية A، للتواجد ضمن الجهاز الفني.

يُذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن، السبت الماضي، تعيين علي ماهر مديراً فنياً لمنتخب مصر، خلفاً لحسام حسن، الذي أُقيل من منصبه بعد سلسلة من الأزمات.

البداية بمواجهتي مالاوي

ويستهل ماهر مشواره مع المنتخب المصري بمواجهتي مالاوي يومي 13 و17 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027.