تعرضت الفنانة المصرية عواطف حلمي لوعكة صحية مفاجئة استدعت نقلها إلى أحد المستشفيات بالقاهرة، بعد شعورها بإعياء شديد أثناء وجودها داخل دار رعاية كبار الفنانين، قبل أن يقرر الأطباء حجزها بالعناية المركزة لمتابعة حالتها.

ما مرض عواطف حلمي؟

كشفت الفحوص الطبية التي خضعت لها الفنانة عن وجود مشكلات في الجهاز الهضمي، إلى جانب ضيق حاد في التنفس، ما دفع الأطباء إلى إدخالها العناية المركزة لمراقبة حالتها الصحية والاطمئنان على وظائف أجهزتها الحيوية.

تطورات حالتها الصحية

طمأن الفنان محمود عبد الغفار، مدير دار رعاية كبار الفنانين، في تصريحات صحفية محلية، الجمهور على الحالة الصحية لعواطف حلمي، مؤكداً أنها تجاوزت مرحلة الخطر.

وأوضح أن الأطباء يعتزمون نقلها إلى غرفة عادية عقب انتهاء فترة الملاحظة بالعناية المركزة لمدة 24 ساعة، متوقعاً خروجها من المستشفى خلال يومين بعد التأكد من استقرار حالتها.

سبب إقامة عواطف حلمي بدار رعاية الفنانين

وأثارت إقامة الفنانة داخل دار رعاية كبار الفنانين جدلاً واسعاً سابقاً، خاصة أنها جدة الفنان نور النبوي، إذ تعرضت أسرتها لانتقادات عبر منصات التواصل الاجتماعي عقب انتشار الأمر.

بينما خرجت عواطف حلمي حينها في تصريحات صحفية مؤكدة أن إقامتها بالدار جاءت بمحض إرادتها، رغبة في قضاء بعض الوقت مع زملائها الفنانين، موضحة أنها تتنقل بين منزلها والدار، وأن أسرتها لم تتخل عنها.

أهم أعمالها

ابتعدت عواطف حلمي عن الساحة الفنية خلال السنوات الأخيرة، وأعلنت اعتزالها التمثيل عام 2023، ومن أبرز مشاركاتها مسلسلات «ليالي الحلمية» و«لن أعيش في جلباب أبي» و«حديث الصباح والمساء» وآخرون، فيما كان مسلسل «نقل عام» آخر أعمالها التلفزيونية عام 2022.