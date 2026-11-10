بعد أكثر من 80 عامًا على تفرقها عقب الحرب العالمية الثانية، اجتمعت خمس لوحات نادرة للرسام الفلمنكي الشهير بيتر بول روبنز مجددًا في متحف ألماني، بعدما تنقلت بين روسيا والولايات المتحدة وسويسرا، في رحلة طويلة من الفقد والبحث والمفاوضات لاستعادة أعمال فنية يعود تاريخها إلى أكثر من 400 عام.

وافتتح متحف الدوق في مدينة غوتا الألمانية، اليوم (الثلاثاء)، معرضًا خاصًا يضم اللوحات الخمس للمرة الأولى منذ عام 1945، بعد نجاح مؤسسة فريدنشتاين، بالتعاون مع مؤسسة إرنست فون سيمنز للفنون، في إعادة جمع الأعمال التي فُقدت من المجموعة الفنية للمتحف عقب الحرب.



من ألمانيا إلى روسيا وأمريكا

وتعود اللوحات إلى عامي 1620 و1621، عندما رسمها روبنز ضمن مجموعة من الرسومات الزيتية التحضيرية لتزيين سقف كنيسة يسوعية في مدينة أنتويرب البلجيكية.

لكن مصير الأعمال تغير بعد الحرب العالمية الثانية، إذ استولى الجيش السوفيتي على لوحتين ونقلهما إلى الاتحاد السوفيتي، قبل إعادتهما إلى ألمانيا عام 1958.

أما اللوحات الثلاث الأخرى، فقد نُقلت من المجموعة الفنية إلى خارج ألمانيا الشرقية، ثم بيعت في أسواق الفن، لتستقر في مجموعات خاصة ومتاحف خارج البلاد.



مفاوضات تنهي عقودًا من الغياب

وبعد سنوات من البحث والتحقيق في تاريخ ملكية اللوحات، تمكنت المؤسسة الألمانية عام 2024 من استعادة لوحة «القديس غريغوريوس النزينزي» من متحف أمريكي، بمساعدة دار كريستيز للمزادات.

وتواصلت الجهود خلال العام الجاري، حتى نجحت المؤسسة في التوصل إلى اتفاق لاستعادة لوحة «النبي إيليا على العربة الذهبية» من مجموعة خاصة في الولايات المتحدة.

وفي الوقت نفسه، أبرمت اتفاقية لإعارة لوحة «القديس أوغسطينوس» الموجودة في مجموعة فنية بسويسرا، ما أتاح جمع الأعمال الخمسة في مكان واحد للمرة الأولى منذ ثمانية عقود.



معرض يعيد إحياء أعمال روبنز

واعتبر مدير مؤسسة فريدنشتاين، توبياس فايفر-هيلكه، أن اجتماع اللوحات مجددًا يمثل حدثًا استثنائيًا، بعدما كان تحقيقه يبدو مستحيلًا بسبب الظروف السياسية والقانونية التي أحاطت بمصير الأعمال منذ عام 1945.

ويستمر المعرض حتى 9 مايو 2027، بالتزامن مع الاستعداد للاحتفال بالذكرى الـ450 لميلاد روبنز، أحد أبرز رسامي عصر الباروك الأوروبي.

وتكتسب هذه الأعمال أهمية خاصة لكونها نماذج تحضيرية لرسومات سقفية أصلية دمرها حريق لاحقًا، ما يجعلها شاهدًا نادرًا على جانب من إبداعات الرسام الشهير.