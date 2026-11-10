حققت المملكة العربية السعودية تقدمًا في مؤشر التنمية البريدية (2IPD) الصادر عن الاتحاد البريدي العالمي (UPU)، بانتقالها من المستوى السابع إلى المستوى الثامن من أصل عشرة مستويات، يمثل المستوى العاشر أعلاها في الأداء والتطور البريدي.

ويعتمد المؤشر في تقييم أداء الدول على أربعة أبعاد رئيسة، تشمل الموثوقية والانتشار والملاءمة والمرونة، حيث يعكس هذا الإنجاز التطور المتسارع الذي يشهده القطاع البريدي السعودي، والجهود المبذولة لتعزيز كفاءة الخدمات البريدية ورفع موثوقيتها وتنافسيتها على المستوى الدولي، في ظل الدعم الذي يحظى به قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وبما يتماشى مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، المنبثقة من رؤية السعودية 2030، الرامية إلى ترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا.

ويُعد مؤشر التنمية البريدية (2IPD) أحد المؤشرات الدولية التي تقيس مستوى تطور الخدمات البريدية في دول العالم، وتتيح مقارنة مستويات الأداء بينها، ويعكس تقدم المملكة في هذا المؤشر ما تشهده منظومتها البريدية من تطور في كفاءة العمليات التشغيلية وجودة الخدمات وموثوقية الشبكات البريدية، وقدرتها على مواكبة التحولات التقنية واللوجستية، بما يسهم في تحسين تجربة المستفيدين وتعزيز تنافسية القطاع على المستوى الدولي.

ويؤكد هذا الإنجاز الدور الذي يقوم به البريد السعودي "سبل" في تطوير الخدمات البريدية والممكنات اللوجستية، وتعزيز موثوقية العمليات وكفاءة التتبع، بما يسهم في دعم تكامل سلاسل الإمداد، وتعزيز مكانة المملكة في منظومة الخدمات البريدية واللوجستية العالمية.

ويجسد هذا التقدم ما تشهده المملكة من تطور مستمر في منظومتها البريدية، ويعزز مسيرة التحول والتطوير في القطاع، ويرسخ حضور المملكة وتنافسيتها في المؤشرات الدولية ذات الصلة.