أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، اليوم (الثلاثاء)، تعديل موعد حفل توزيع جوائز الأفضل في قارة أفريقيا لعام 2026، الذي كان مقرراً إقامته في 7 ديسمبر المقبل.

وأوضح «كاف»، في بيان، تقديم موعد الحفل ليُقام في 2 ديسمبر بمدينة لاغوس النيجيرية، بحضور نخبة من كبار الشخصيات في عالم كرة القدم الأفريقية.

ومن المقرر أن ينطلق الحفل في تمام السادسة مساءً بتوقيت غرينتش، والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، لتعود جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إلى مدينة لاغوس للمرة الأولى منذ نسخة عام 2014.



18 فئة لتكريم نجوم القارة

وستشهد نسخة 2026 تكريم المتميزين في 18 فئة، تتصدرها جائزتا أفضل لاعب أفريقي وأفضل لاعبة أفريقية لهذا العام.



ثلاثي روشن ضمن المرشحين

يُذكر أن نجم النصر، السنغالي ساديو ماني، ينافس على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا، فيما يتنافس حارس الهلال، المغربي ياسين بونو، وحارس الأهلي، السنغالي إدوارد ميندي، على جائزة أفضل حارس مرمى.