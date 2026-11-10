أكدت مصادر مقربة من نادي الاتحاد أن عودة اللاعب الكولومبي ريتشارد ريوس إلى المشاركة مع الفريق الكروي ستكون في يناير القادم، إذ يخضع اللاعب حاليًا لبرنامج تأهيلي في مدينة ساو باولو البرازيلية، بنادي بالميراس.



وكان نادي الاتحاد قد أعلن في 31 أكتوبر الماضي تعرّض ريتشارد ريوس لالتواء في الكاحل الأيسر، وتضرّر الرباط الشظوي، وفقًا لنتائج أشعة الرنين المغناطيسي التي خضع لها اللاعب في أحد المراكز الطبية بجدة.



وتعرّض اللاعب للإصابة خلال مواجهة الاتحاد أمام أبها، في 30 أكتوبر الماضي، ضمن الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي للمحترفين.



يُذكر أن نادي الاتحاد تعاقد مع النجم الكولومبي ريتشارد ريوس لمدة موسم رياضي واحد على سبيل الإعارة، قادمًا من نادي بنفيكا البرتغالي، مطلع سبتمبر الماضي.