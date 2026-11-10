أجرى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالاً هاتفياً اليوم (الثلاثاء)، بدولة السيد كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء الجمهورية الهيلينية.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيز وتطوير التعاون المشترك بين المملكة والجمهورية الهيلينية في عدد من المجالات.