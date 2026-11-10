تُوّج فريق حراء لكرة القدم بلقب دوري أندية الدرجة الرابعة بالمنطقة الغربية، بعد تصدره الترتيب إثر فوزه على فريق البلد، صاحب المركز الثاني، بنتيجة (2-1)، في اللقاء الذي جمعهما عصر أمس (الإثنين) على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة.

وبهذه النتيجة، يتأهل الفريقان إلى دور الـ32 المؤهل إلى دوري أندية الدرجة الثالثة.

من جهة أخرى، علمت «عكاظ» أن إدارة نادي حراء تعتزم مكافأة اللاعبين مالياً، إلى جانب إعداد برنامج تدريبي مختلف للمرحلة القادمة، واستقطاب عدد من اللاعبين الجدد خلال فترة التسجيل المقبلة، بهدف تعزيز صفوف الفريق والمنافسة على الصعود إلى دوري الدرجة الثالثة، وإنهاء بقائه المتكرر في دوري أندية المنطقة الغربية.