كشفت الفنانة المصرية حورية فرغلي معاناتها بسبب ابتعادها عن الساحة الفنية خلال الفترة الحالية، مؤكدةً انتظار فرصة عمل جديدة تعيدها للظهور أمام الجمهور واستئناف نشاطها الفني.

مساعدة الأسرة

وقالت فرغلي، خلال استضافتها في برنامج «آخر السطر»: «اضطريت أرد على أي رقم تليفون، بقول يا رب يكون شغل، ساعات بتطلع ناس بتعاكس وساعات صحفيين، بس مفيش مكالمات شغل».

وأضافت لا أمتلك حالياً أي مصدر دخل من العمل الفني، مشيرةً إلى أن أسرتها تساعدها في نفقاتها المعيشية، في ظل عدم مشاركتها في أعمال فنية خلال الفترة الأخيرة.

ظلم وتجاهل

وأعربت فرغلي عن شعورها بالظلم والتجاهل داخل الوسط الفني، معبّرةً عن حزنها بسبب غياب الدعم والتواصل من جانب عدد من الأشخاص الذين جمعتها بهم علاقات إنسانية ومهنية خلال مشوارها الفني.

وأوضحت أن أكثر المواقف التي تركت أثراً مؤلماً في نفسها هو مساعدتها لبعض الأشخاص والوقوف إلى جانبهم، قبل أن تتعرض للخذلان منهم، مؤكدةً محاولتها تجاوز المواقف الصعبة التي مرت بها، مستندةً إلى ثقتها في الله.

وأضافت «رغم مشاركتي في العديد من الأعمال الفنية، لم ألقَ الاهتمام الكافي من بعض زملائي الذين تعاونت معهم»، مشيرةً إلى أن مظاهر هذا التجاهل تشمل عدم دعوتها إلى مناسباتهم الخاصة، مثل حفلات الزفاف وأعياد الميلاد، وعدم السؤال عنها أو متابعة أخبارها.

وعبّرت عن حزنها إزاء هذه المواقف، في الوقت الذي لا تزال تنتظر فيه فرصة فنية جديدة تعود من خلالها إلى جمهورها وتستأنف نشاطها الفني.

مجاملات وشللية

وتحدثت حورية فرغلي خلال اللقاء عن مبادئها في التعامل داخل الوسط الفني، مؤكدةً رفضها لفكرة تكوين الشلل أو تقديم المجاملات على حساب قناعاتها الشخصية من أجل الحصول على فرص للمشاركة في الأعمال الفنية.