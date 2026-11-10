صعد مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعاً بمقدار 61.38 نقطة، ليصل إلى مستوى 10,168.10 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.9 مليارات ريال.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 292 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 232 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 31 شركة.



الأكثر ارتفاعاً



وكانت أسهم شركات أسلاك، ورتال، ومتكاملة، وارتيكس، وإنتاج، الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات سماسكو، والسعودية للطاقة، والحمادي، ومعادن، وأماك الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و5.22%، فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وأرامكو السعودية، وسماسكو، والصناعة الكهربائية، ومهارة، هي الأكثر نشاطاً بالكمية، بينما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، والأهلي، ومعادن، و(stc)، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.



وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية «نمو» اليوم مرتفعاً بمقدار 167.02 نقطة، ليصل إلى مستوى 21853.59 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 20 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3.3 ملايين سهم.