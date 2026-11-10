فجرت الفنانة المصرية منى زكي مفاجأة من العيار الثقيل بعدما كشفت عن رغبتها في الاعتذار عن بطولة مسلسل «طالع نازل» نتيجة مرورها بفترة من الاستنزاف النفسي وشعورها بعدم امتلاك الطاقة الكافية لخوض هذه التجربة.

صعوبات طالع نازل

وتحدثت زكي، خلال لقائها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية»، عن الصعوبات التي واجهتها قبل بدء تصوير مسلسل «طالع نازل»، موضحة بأنها لم تكن واثقة من قدرتها على تقديم الشخصية بالصورة التي تطمح إليها، كما شعرت بالقلق من عدم الوفاء بمسؤوليتها تجاه العمل أو التسبب في خيبة أمل لفريقه.

مساعدة المخرج

وذكرت بأن المخرج هاني خليفة كان له دور مؤثر في تجاوزها هذه المرحلة، بعدما تمسك باستمرارها في المسلسل، وساندها خلال فترة التحضير والتصوير، وهو ما ساعدها على استكمال التجربة وتجاوز حالة التردد التي صاحبتها في البداية.

وأعربت منى زكي عن سعادتها بالنتيجة النهائية للعمل، خصوصاً بعد ما حققه من نجاح وتفاعل جماهيري، معتبرة أن التجربة جاءت على نحو أسعدها بعد كل ما مرت به من تحديات قبل التصوير.

طبيعة العلاقات

وتطرقت منى زكي في حديثها إلى طبيعة العلاقات التي تنشأ بين النساء المرتبطات برجل واحد، مشيرة إلى أن هذه العلاقات ليست بالضرورة محكومة بالغيرة والعداء، كما اعتادت بعض الأعمال الدرامية تصويرها، إذ يمكن أن تجمع بين أطرافها مشاعر التفاهم والصداقة بعيداً عن الصراعات التقليدية. ولفتت إلى وجود نماذج واقعية لنساء استطعن بناء علاقات قائمة على الود والتفاهم رغم ارتباطهن بالزوج نفسه، مؤكدة أن الخلافات والمنافسة ليست الصورة الوحيدة التي يمكن أن تنتهي إليها مثل هذه العلاقات.

كما أشارت إلى أن بعض ردود الأفعال النسائية، خصوصاً عندما تتحول الخلافات إلى رغبة في الانتقام ورد الإساءة، قد تصل إلى مستويات أكثر قسوة مما قدمته أحداث مسلسل «طالع نازل»، في إشارة إلى أن الواقع الإنساني قد يحمل مواقف أكثر تعقيداً مما تعرضه الدراما.

«طالع نازل»

ويشارك في بطولة مسلسل «طالع نازل» كل من منى زكي، محمد شاهين، مريم الخشت، ميمي جمال، حمزة دياب، الرابر شاهين، ليلى عز العرب، وهو من إخراج هاني خليفة، وإنتاج أمير شوقي، وتأليف سماء عبد الخالق وإنجي القاسم.

وتدور أحداث مسلسل «طالع نازل» عن صراع درامي ونفسي مشوق تتصدره منى زكي، التي تعيش أزمة إنسانية قاسية ضمن أحداث العمل.

وتجسد خلال الأحداث معاناة شديدة مع الألم النفسي والصدمة عقب اكتشافها خيانة زوجها، الذي يلعب دوره الفنان محمد شاهين، وتزداد القصة تعقيداً حين يضطر الزوج للإفصاح عن سر كتمه طوال عامين، معترفاً بأنه تزوج عليها من صديقته، وهي على علم تام بكونها زوجة ثانية.