اتفقت مجموعة من شركات الإنتاج السينمائي والدرامي على وضع مجموعة من الضوابط والمحددات التنفيذية المنظمة للتعامل مع الفنانين ووكلاء ومديري أعمالهم، فيما يتعلق بمتطلبات التعاقد والتصوير والأجور والخدمات المصاحبة للعمل، وذلك في إطار السعي إلى مواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج والتحديات الاقتصادية التي تشهدها صناعة الفن خلال الفترة الحالية.

ضوابط جديدة

وتضمنت الضوابط الجديدة، التي جرى الاتفاق عليها بين عدد من شركات الإنتاج، تحديد مسؤوليات الفنان والشركة المنتجة فيما يخص المساعدين الشخصيين، والكرفانات، ووسائل الانتقال، والملابس، وفِرق المكياج والكوافير، مع التأكيد على ضرورة إعادة هيكلة الميزانيات التشغيلية وضبط أجور مختلف قطاعات العمل.

مساعد واحد

وتنص الضوابط على التزام الشركة المنتجة بتغطية أجر مساعد واحد فقط لكل نجم، على أن يكون الأجر المحدد مناسباً لميزانية العمل المتفق عليها، دون مبالغة، وفي حالة رغبة الفنان في الاستعانة بمساعد إضافي، يتحمل هو كافة المستحقات والأجور المالية المترتبة على ذلك.

25 ألف للكرفان

كما حددت الشركات قيمة إيجار الكرفان الخاص بكل نجم، بحيث لا يتجاوز 25 ألف جنيه مصري يومياً وهذا الكرفان ستوفره الشركة المنتجة لكل فنان، وفي حالة طلب الفنان كرفاناً بمواصفات خاصة تتجاوز هذا الحد، يتحمل فارق التكلفة اليومية.

وسائل التنقل

وشملت المحددات الجديدة تنظيم مسؤوليات توفير وسائل الانتقال، إذ يلتزم الفنان بتوفير وسيلة الانتقال الخاصة به لحضور مواقع التصوير الاعتيادية، بينما تتكفل الشركة المنتجة بتوفير وسيلة انتقال في حالات التصوير الخارجي بالأماكن البعيدة أو خلال التصوير الليلي، مع منح الأولوية للفنانات، وفي حالة طلب الفنان سيارة خاصة أو مستقلة خارج نطاق الحالات المحددة، تتولى الشركة توفيرها، على أن يتحمل الفنان كامل تكلفتها.

تكاليف الملابس والإكسسوارات

وفي بند الملابس، نص الاتفاق على تحمل الفنان تكاليف الملابس والإكسسوارات الشخصية التي يرتديها، مع استثناء الشخصيات التاريخية أو الفانتازية أو الشخصيات ذات الطبيعة غير الاعتيادية، التي تتكفل الشركة المنتجة بتصميم وتنفيذ ملابسها بالكامل.

التعاقد مع خبراء المكياج والكوافير

كما تضمنت الضوابط أن يعتمد العمل على طاقم المكياج والكوافير المعتمد والمعين من قبل الشركة المنتجة، وفي حالة اشتراط الفنان التعاقد مع خبير مكياج أو كوافير خاص به، يتم إبرام الاتفاق عن طريق الشركة، على أن يتحمل الفنان كامل التكاليف المالية الخاصة بهما.