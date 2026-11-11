كشف مدير أعمال الفنان اللبناني عاصي الحلاني، ماجد الحلاني، عن توصل أسرة الوليد الحلاني إلى تسوية مع عائلة الشخص الذي توفي إثر الحادثة المرورية التي وقعت في بيروت، بعد موافقتها على إسقاط حقها الشخصي، في تطور قد يمهد لإنهاء الأزمة القانونية التي يواجهها الحلاني.

قضاء وقدر

وقال ماجد الحلاني، في تصريحات صحفية: «أسرة المتوفى وافقت على التنازل عن حقها الشخصي، الذي يتيح لذوي الضحية المطالبة بالتعويض ومتابعة الملاحقة القانونية في القضية، معتبرين الحادث قضاء وقدر».

إطلاق سراح

وأضاف لا تزال الإجراءات القانونية مستمرة لاستكمال المعاملات اللازمة، تمهيداً لإنهاء إجراءات إطلاق سراح الوليد الحلاني خلال اليوم.

بيان رسمي

وأصدر المكتب الإعلامي للفنان اللبناني بياناً رسمياً أوضح فيه تفاصيل الحادث الذي وقع مساء أمس في منطقة صائب سلام بالعاصمة بيروت، وأسفر عن وفاة شخص متأثراً بإصاباته.

وذكر البيان أن وليد الحلاني كان يقود سيارته بمدخل نفق يفتقر إلى الإنارة، عندما فوجئ بشخص يعبر الطريق، ولم يتمكن من تفاديه رغم محاولته تجنب الاصطدام، لتصطدم المرآة الجانبية للسيارة به.

وأشار إلى أن الفنان توقف فور وقوع الحادث، واتصل بالصليب الأحمر اللبناني لطلب الإسعاف، وبقي في الموقع حتى وصول الفرق الطبية وتقديم المساعدة للمصاب.

وأضاف أن وليد الحلاني أبلغ القوى الأمنية بالواقعة، ثم توجه إلى المخفر المختص، مؤكداً تعاونه الكامل مع الجهات المعنية ووضع نفسه تحت تصرف القضاء، ومتابعة القضية بالتنسيق مع وكيله القانوني.