أصدر المكتب الإعلامي للفنان اللبناني الوليد الحلاني، اليوم بياناً لتوضيح ملابسات الحادثة المرورية التي وقعت أمس (الثلاثاء) في بيروت وأسفرت عن وفاة شخص في أول تعليق له على الحادثة.

وأوضح البيان أن الحلاني كان يقود سيارته على الطريق العام عند مدخل نفق صائب سلام، في وقت كان الطريق فيه خالياً تماماً من الإنارة، قبل أن يفاجأ بشخص يعبر الطريق، ورغم محاولته تفاديه، إلا أنه اصطدم بمرآة السيارة الجانبية، مؤكداً توقف الحلاني فور وقوع الحادثة، واتصاله بالصليب الأحمر اللبناني لطلب الإسعاف، وظل في الموقع حتى وصول فرق الإنقاذ وتقديم الإسعافات اللازمة للمصاب.

وأشار إلى أن المغني الشاب أبلغ القوى الأمنية بنفسه، ثم توجه إلى المخفر المختص، واضعاً نفسه تحت تصرف القضاء والأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لافتاً إلى أن وكيله القانوني، مكتب المحامي مارك حبقة، يتابع القضية، وفق ما نقلته وسائل إعلام لبنانية.

مواساة وتعزية

وتقدم الوليد الحلاني، بأحر التعازي إلى عائلة المتوفى، معرباً عن مواساته لذويه، ومؤكداً التزامه الكامل بالإجراءات القانونية وثقته بالقضاء اللبناني.

واختتم المكتب الإعلامي بيانه بالتأكيد أن التوضيح صدر منعاً لأي تأويل أو تحريف لمعطيات الحادث، أو تحميل الواقعة أكثر مما تحتمل.

تفاصيل الحادثة

ووقعت الحادثة مساءً أمس قرابة الساعة التاسعة مساءً في بيروت، عند مدخل نفق صائب سلام.

وأشارت المعلومات إلى أن المصاب نُقل إلى مستشفى المقاصد، وسط تقارير تحدثت عن خطورة حالته الصحية، حتى إعلان وفاته، فيما اقتيد الوليد إلى مخفر الطيونة، حيث باشرت الأجهزة الأمنية التحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات.

والوليد مغنٍ لبناني شاب، ونجل الفنان اللبناني الشهير عاصي الحلاني وعارضة الأزياء كوليت بولس، وشقيق المغنية ماريتا الحلاني.