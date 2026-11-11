في تحول سريع لأزمتهما الزوجية، كشفت يارا تامر عن عودتها إلى المطرب مسلم، بعد يومين فقط من إعلانهما الانفصال رسمياً، مؤكدة تجاوز الخلافات وتحسن العلاقة بينهما، في رسالة نشرتها عبر حسابها على «إنستغرام».

ووجهت يارا الشكر إلى متابعيها على رسائل الدعم والمساندة التي تلقتها عقب إعلان الطلاق، مؤكدة أنها أصبحت بحالة أفضل، وأن الأمور بينهما تسير بشكل جيد، إذ كتبت: «أطمنكم عليا، إحنا بخير الحمد لله»، معربة عن تقديرها لكل من حرص على الاطمئنان عليها والدعاء لها.

مسلم أعلن الطلاق بعد زواج عام ونصف

وكان مسلم قد أعلن، (الأحد) الماضي، انفصاله رسمياً عن يارا تامر، بعد زواج استمر نحو عام ونصف العام، من خلال منشور عبر خاصية القصص المصورة على «إنستغرام»، قال فيه: «تم الطلاق بيني وبين يارا تامر رسمياً، وأتمنى التوفيق في حياتها وربنا كريم»، قبل أن تشهد علاقتهما تطوراً جديداً بإعلان العودة بعد 48 ساعة.

أزمات متكررة

ولا تعد أزمة الانفصال الحالية الأولى بين مسلم ويارا تامر، إذ سبق أن أعلنا انتهاء زواجهما في سبتمبر 2025، قبل أن يتراجعا عن القرار ويعودا مجدداً في نوفمبر من العام نفسه.

وجاء إعلان الطلاق الأخير في 9 نوفمبر الجاري، ليعيد الخلافات الزوجية إلى الواجهة، بعدما أكد الطرفان انتهاء علاقتهما رسمياً عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل إعلان يارا عودة العلاقة بعد 48 ساعة فقط.

«واحشاني» أحدث أغنيات مسلم

وعلى الصعيد الفني، طرح مسلم سابقاً أغنية «واحشاني»، التي تحمل اسم ألبومه الجديد، وتعد الأغنية السادسة ضمن قائمة تضم 10 أعمال من أغانيه، بدأ طرحها في مارس الماضي، والأغنية من كلمات وألحان مسلم، وتوزيع إسلام الأزرق، فيما أخرج الفيديو كليب عمر زكي.