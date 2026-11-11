بدأ الفنان الأردني إياد نصار الكشف عن الخطوط العريضة لمسلسله الجديد «قاصد طريق»، الذي ينافس به في موسم دراما رمضان 2027، موضحًا أن العمل يناقش قضية تتجاوز الصراعات التقليدية، إذ يركز على أهمية الحفاظ على تاريخ الأماكن وحكاياتها من محاولات تغيير الحقيقة أو طمس الذاكرة.

وأوضح إياد نصار عبر حسابه على «فيسبوك»، أن أحداث المسلسل لا تتمحور حول الاستيلاء على الذهب أو الممتلكات، بل تتناول صراعًا من نوع آخر، يتعلق بمحاولة انتزاع الرواية الأصلية للمكان وإحلال حكاية بديلة محلها، بما قد يغير هويته ومعناه.

المقارنة بين قاصد طريق وصحاب الأرض

وكشف الفنان عن طبيعة الشخصية التي يقدمها، مشيرًا إلى أنها تؤدي دور حارس للذاكرة ومرشد يعرف الطرق، لكنه يمتلك أيضًا معرفة عميقة بالقصص والتاريخ المرتبطين بها.

واستعاد إياد تجربته في مسلسل «صحاب الأرض»، الذي عرض في رمضان 2026، رابطًا بينه وبين مشروعه الجديد، بقوله: «رمضان 2026 قدمت من يملك الأرض صحاب الأرض، وهذا العام سأقدم من يملك الرواية قاصد طريق رمضان 2027».

أبطال وصناع مسلسل قاصد طريق

ويجمع مسلسل «قاصد طريق» إياد نصار بعدد من الفنانين، من بينهم محمود عبد المغني وصدقي صخر وناهد السباعي، فيما تتواصل التعاقدات مع بقية المشاركين في البطولة.

ويتولى عبد الرحيم كمال تأليف العمل وكتابة السيناريو والحوار، بينما يخرجه أكمل شهير، الذي يخوض من خلاله أولى تجاربه في إخراج الدراما التلفزيونية، ويتكون المسلسل من 15 حلقة، ومن المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل.

وسبق أن جمع مسلسل «صحاب الأرض»، إلى جانب منة شلبي وإياد نصار عدد من الفنانين العرب من بينهم تارا عبود وعصام السقا وآدم البكري وكامل الباشا، والعمل من تأليف عمار صبري وإخراج بيتر ميمي.