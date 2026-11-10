تخوض الفنانة المصرية يسرا تجربة جديدة في الجزء الثاني من فيلم «شقو»، بعد الإعلان رسمياً عن انضمامها إلى أبطاله، في العمل الذي يحمل عنوان «شقو 2 – شبنش مراكش»، ويستعد صناعه لبدء تصويره خلال الفترة القادمة، بمشاركة عدد من نجوم الجزء الأول، على رأسهم عمرو يوسف ومحمد ممدوح.

وجاء تأكيد مشاركة يسرا عبر الحساب الرسمي للشركة المنتجة على «إنستغرام»، إذ نشرت صورة لها برفقة المنتج أحمد السبكي والمخرج كريم السبكي، وأعلنت بدء الاستعدادات لتصوير العمل قريباً، وهو من تأليف وسام صبري وإخراج كريم السبكي وإنتاج أحمد السبكي.

يسرا تستكمل رحلتها مع «شقو»

وتعيد المشاركة الجديدة يسرا إلى أجواء الجزء الأول، الذي عرض في موسم عيد الفطر السينمائي عام 2024، وظهرت خلاله ضيفة شرف بشخصية «الدكتورة درية»، التي شكلت أحد المحاور الرئيسية للأحداث، من خلال إدارتها العمليات الإجرامية التي ينفذها بطلا الفيلم.

ويشهد الجزء الثاني مشاركة عمرو يوسف ومحمد ممدوح ودينا الشربيني وأمينة خليل وعباس أبو الحسن، إلى جانب مجموعة من الفنانين، فيما يواصل فريق العمل التحضيرات تمهيداً لانطلاق التصوير.

«بنات فاتن» ينتظر العرض في ديسمبر

وفي سياق آخر، تستعد يسرا لطرح فيلم «بنات فاتن»، الذي يجمعها بالفنانة هدى المفتي وباسم سمرة ومصطفى شحاتة وإسلام مبارك وبسمة نبيل وحمدي هيكل، بمشاركة عدد من الفنانين الشباب، فيما يظهر حسن مالك ضيف شرف.

ويعد الفيلم من تأليف أمينة مصطفى ومحمد نادر، الذي يتولى إخراجه أيضاً، وإنتاج علي بني حمد، فيما يتولى ميدو عماد مهام المنتج المنفذ.

ومن المقرر طرح «بنات فاتن» في دور العرض السينمائية خلال ديسمبر القادم، لتواصل يسرا حضورها على الشاشة من خلال أكثر من تجربة سينمائية خلال الفترة القادمة.

جديد أعمالها

وعلى صعيد الدراما، تنتظر يسرا عرض مسلسلها الجديد «قلب شمس»، الذي يجمعها بالمخرج محمد سامي في أولى تجاربه التمثيلية، إذ يتولى تأليف العمل وإخراجه والمشاركة في بطولته، ضمن تجربة رومانسية تضم درة وإنجي المقدم وسوسن بدر ومحمود قابيل وانتصار وعدداً من الفنانين.