أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب أحمد بن ركاض العامري نجاح الدورة الخامسة والأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب رغم التطورات المحيطة بالمنطقة، مشيراً إلى مشاركة دور النشر والكتاب من مختلف دول العالم وحضور السعودية بكتابها ودور نشرها في المعرض ولقاءاته الثقافية. وتحدث العامري إلى «عكاظ» عن الدورة الحالية التي يشارك فيها 3212 ناشراً وعارضاً من 126 دولة يقدمون 1.7 مليون عنوان، فيما يجمع برنامجها 106 كتاب وأدباء ومبدعين من 25 دولة ضمن 1500 فعالية ثقافية وفنية وإبداعية.
وأشار إلى الحضور السعودي ضمن المشاركات التي يشهدها المعرض وما يتيحه من لقاءات تجمع الكتاب والناشرين والقراء وتفتح المجال للتعرف على إصدارات وتجارب أدبية وفكرية من بلدان متعددة. وعن سلطنة عمان ضيف شرف الدورة أوضح العامري أن مشاركتها قدمت تنوعاً في الأدب والفنون والتراث أضاف إلى البرنامج الثقافي للمعرض وأتاح للجمهور التعرف على جوانب من تجربتها الثقافية. وتضم المشاركة العمانية 50 ضيفاً بينهم 41 كاتباً وشاعراً ببرنامج يشمل 16 جلسة ثقافية وحوارية وست ورش عمل و20 عرضاً مرئياً وموسيقياً ومن الفنون الشعبية إلى جانب ثلاث جلسات للطهي. وتتناول فعالياتها الشعر والسرد والفنون التشكيلية والتاريخ البحري وأدب الطفل. من جانبها أكدت منسق عام معرض الشارقة الدولي للكتاب خولة المجيني أن البرنامج الثقافي راعى دور الثقافة والفنون في التقريب بين الشعوب بوصفهما لغة للتواصل والتعارف، مشيرة إلى أن ندوات هذه الدورة جمعت مثقفين من عدد كبير من دول العالم. وأوضحت أن هذا التنوع أتاح تبادل الأفكار والتجارب بين المشاركين وفتح أمام الجمهور فرصة الاستماع إلى أصوات من ثقافات مختلفة، لافتة إلى مشاركة كتاب سعوديين في هذه اللقاءات إلى جانب حضور دور النشر السعودية في أروقة المعرض. ويتوزع البرنامج بين الندوات واللقاءات الأدبية والعروض المسرحية وورش العمل والأنشطة المخصصة للأطفال واليافعين. كما يتيح للزوار التعرف على ثقافات الشعوب من خلال الحكايات والفنون وتجارب الطهي. وشهد افتتاح الدورة تدشين حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي 143 مجلداً من الموسوعة العربية الشاملة في العلوم والآداب والفنون والأعلام وإطلاق جائزة هارون الرشيد لتكريم أربع شخصيات سنوياً إلى جانب توقيع إصداره التاريخي عن البرتغاليين في المحيط الهندي الذي يقع في 61 مجلداً بالعربية ومثلها بالإنجليزية. وكرم المعرض الباحث والناقد المغربي الدكتور سعيد يقطين باختياره الشخصية الثقافية للعام تقديراً لإسهاماته في الدراسات السردية والنقد الأدبي. وتتواصل فعاليات الدورة الخامسة والأربعين في مركز إكسبو الشارقة حتى 15 نوفمبر الجاري تحت شعار «من صنع الحكايات».