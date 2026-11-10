في جريمة تعيد إلى الأذهان واحدة من أبشع جرائم تنظيم داعش الإرهابي، حين أقدم عام 2015 على إحراق الطيار الأردني معاذ الكساسبة حياً في سورية، أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية على التمثيل بجثتي رهيب عبدالحميد وحلمي مجلي في جبهة صنمات بجبل صبر، جنوب مدينة تعز، في مشهد صادم وقع أمام أفراد من عائلتيهما، وأعاد إلى الواجهة أساليب التنظيمات الإرهابية في الانتقام والتنكيل بالضحايا.

ولم تتوقف المأساة عند مقتل الرجلين، إذ واجهت أسرتاهما مشهداً بالغ القسوة أثناء محاولتهما الوصول إلى الجثتين وانتشالهما من موقع الحادثة، وسط نيران القنص الحوثي. وبحسب رواية عائلة أحد الضحيتين، فقد تعرضت الجثتان لعمليات تمثيل وتشويه غيّرت ملامحهما، وقطعت أيديهما وأرجلهما، في سلوك يعكس مستوى غير مسبوق من الوحشية والاستخفاف بحرمة الموتى وكرامة الإنسان.

وتكشف الجريمة، وفقاً لعائلية وناشطين في تعز، عن نمط من الممارسات التي تتجاوز استهداف المدنيين والمقاومة في جبهات القتال إلى التنكيل بجثامينهم، وتحويل معاناة أسرهم إلى امتداد للمأساة، خصوصاً أن عملية الوصول إلى الجثتين وانتشالهما جرت في ظل تهديد القناصة الحوثيين، ما ضاعف معاناة العائلتين.

واعتبرت عائلة أحد الضحيتين أن ما ارتكبته المليشيا لا يختلف في طبيعته عن الجرائم التي اشتهر بها تنظيم داعش، مؤكدة أن التمثيل بالجثامين يكشف عن نزعة انتقامية وتطرف يتجاوزان حدود المواجهة العسكرية، ويعكسان حالة من الهزيمة النفسية والمعنوية لدى المليشيا، التي تلجأ إلى التنكيل بالضحايا حتى بعد مقتلهم.

وقال ناشطون يمنيون لـ«عكاظ» إن ما حدث في جبهة صنمات بجبل صبر يعيد إلى الأذهان جريمة إحراق الكساسبة، مؤكدين أن التشابه بين ممارسات الحوثيين والتنظيمات الإرهابية لا يقتصر على الخطاب المتطرف، بل يمتد إلى أساليب التعامل مع المدنيين، وانتهاك أبسط القواعد الإنسانية والأخلاقية.

وأشاروا إلى أن مليشيا الحوثي تسير على نهج التنظيمات الإرهابية في فرض أفكار متشددة، وتوظيف العنف لإخضاع المجتمعات، معتبرين أن ما تشهده تعز من انتهاكات، بما فيها القنص وزراعة الألغام واستخدام التقنيات في استهداف المدنيين، يمثل وجهاً آخر لمنظومة العنف التي تنتهجها المليشيا.

ولفت الناشطون إلى أن خطورة هذه الممارسات لا تكمن في الاعتداءات المباشرة وحدها، بل في تحويلها إلى وسيلة لترهيب السكان وبث الخوف بين الأسر والمجتمعات المحلية، والتنكيل بهم حتى بعد سقوطهم قتلى، إلا أن ذلك يواجه برفض شعبي واسع وصمود في وجه الإرهاب الحوثي ورفض لجرائمه والتصدي لها.

وتعيد هذه الجريمة تسليط الضوء على ما تواجهه المناطق المحيطة بمدينة تعز من انتهاكات متواصلة، في ظل استمرار المواجهات والمخاطر التي تهدد المدنيين، وتؤكد أن معاناة السكان لا تنتهي عند حدود القصف والقنص والحصار، بل تمتد إلى انتهاكات تمس كرامة الضحايا وحقوق أسرهم، في مشاهد تستحضر أكثر صفحات التنظيمات الإرهابية دموية.