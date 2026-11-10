كشف مصدر أمني لبناني، مساء اليوم (الثلاثاء)، عن اختفاء النائب العراقي السابق عن محافظة الأنبار أحمد العلواني في العاصمة اللبنانية بيروت، وسط معلومات عن تعرضه للاختطاف واقتياده إلى جهة مجهولة.



وذكرت معلومات صحفية، أن العلواني استُدرج قبل أربعة أيام إلى مكان مجهول وعملت الأجهزة الأمنية اللبنانية على تحديده، قبل أن ينقطع الاتصال به ويختفي أثره.



وبحسب المعلومات المتداولة، فإن عائلة العلواني تواصل البحث عنه، في ظل غياب معلومات مؤكدة بشأن الجهة التي تقف وراء اختفائه أو دوافع العملية، فيما لم يصدر عن الأجهزة الأمنية اللبنانية ما يؤكد وضعه أو مكان احتجازه. وبانتظار أن يصدر بيان رسمي عن السلطات اللبنانية أو السفارة العراقية يؤكد تفاصيل وملابسات الحادثة، وأفادت مصادر أنه دخل من لبنان عبر مطار بيروت في 5 نوفمبر الجاري.