أدرجت محكمة جنايات القاهرة 35 كياناً و36 شخصاً على قوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات، في قرار شمل مؤسسات وجمعيات ومجالس مرتبطة بجماعة الإخوان في عدد من الدول الأوروبية، بينها مجلس مسلمي أوروبا ومؤسسات دينية وفكرية وحقوقية وطلابية.



ونشرت جريدة «الوقائع المصرية» الرسمية، اليوم (الثلاثاء)، قرار الدائرة الثانية الجنائية بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في بدر، الصادر في القضية رقم 11108 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا، متضمناً إدراج الكيانات على قائمة الكيانات الإرهابية والأشخاص على قائمة الإرهابيين للفترة المحددة.



وشملت القائمة مجلس مسلمي أوروبا وفروعه، ومؤسسة «مسلمو فرنسا»، والرابطة الإسلامية في بريطانيا، ورابطة مسلمي سويسرا، والتجمع الإسلامي الألماني، وروابط إسلامية في السويد وإيطاليا.



كما ضمت عدداً من المؤسسات والمجالس الأوروبية، من بينها المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، والمجلس الأوروبي للأئمة، والمجلس الأوروبي للأسرة المسلمة، والمجلس الأوروبي للقرآن الكريم، والمجلس الأوروبي للمرأة المسلمة، والمنتدى الإسلامي الأوروبي للطلاب، والمعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية بفروعه المختلفة.



وبموجب القوانين المصرية المنظمة لقوائم الإرهاب، يترتب على الإدراج حظر الانضمام إلى الكيانات المدرجة أو الدعوة إليها أو الترويج لها ورفع شعاراتها، إلى جانب وقف الأنشطة الأهلية والدعوية للكيانات والأشخاص المشمولين بالقرار، وتعليق عضوياتهم في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات والأندية والاتحادات الرياضية والكيانات ذات النفع العام أو التي تساهم فيها الدولة أو المواطنون.