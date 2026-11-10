بعد نحو 5 آلاف عام على دفنهم بالقرب من مقابر ملوك مصر القديمة، أعادت جماجم بشرية اكتُشفت قبل قرن من الزمن فتح أحد أكثر ألغاز التاريخ المصري إثارة للجدل، بعدما كشفت فحوص جنائية حديثة عن إصابات قد تشير إلى تعرض بعض أفراد الحاشية الملكية للقتل، بهدف مرافقة حكامهم إلى العالم الآخر.

وأظهرت دراسة نشرتها مجلة «Frontiers in Environmental Archaeology» في 5 أكتوبر الماضي، أن 18 جمجمة من أصل 46 خضعت للفحص تحمل آثار إصابات يُرجح وقوعها قرب وقت الوفاة، ما يعزز فرضية ممارسة التضحية البشرية خلال عهد الأسرة المصرية الأولى قبل نحو 5 آلاف عام.



جماجم تكشف ما خفي قبل قرن

وتعود الجماجم إلى مقابر فرعية تحيط بمدافن ملكية في منطقة «أم القعاب» بأبيدوس جنوبي مصر، حيث اكتشف عالم الآثار البريطاني فلندرز بيتري خلال عشرينات القرن الماضي مئات القبور المجاورة لمقابر الملوك.

ورجّح بيتري آنذاك أن المدفونين كانوا من الخدم والمسؤولين والحرفيين الذين ربما قُتلوا عقب وفاة حكامهم، إلا أن غياب أدلة واضحة على العنف أبقى هذه الفرضية موضع خلاف بين الباحثين لعقود.



إصابات قاتلة في 39% من الجماجم

وأعادت الباحثة روزلين كامبل، من جامعة بوردو الأمريكية، فحص الجماجم المحفوظة في جامعة كامبريدج البريطانية، مستعينة بالمعرفة الحديثة في الطب الشرعي وعلم الآثار الحيوية.

وكشف التحليل عن كسور في عظام الرأس لدى 18 شخصًا، تمثل نحو 39% من العينة، شملت إصابات يُحتمل أنها نتجت عن ضربات بأجسام صلبة، إلى جانب آثار إصابات حادة قرب العين.

وأوضحت الباحثة أن بعض هذه الضربات كان كافيًا للتسبب في فقدان الوعي والنزيف الداخلي والوفاة، مشيرة إلى أن وسائل الفحص الحديثة أتاحت إعادة تفسير كسور اعتُقد سابقًا أنها ناجمة عن تلف العظام بعد الدفن.



هل قُتلوا لخدمة الملوك بعد الموت؟

وترجح الدراسة أن بعض أفراد الحاشية ربما قُتلوا ضمن طقوس جنائزية اعتقد أصحابها أن الخدم سيواصلون خدمة ملوكهم في الحياة الأخرى.

لكن النتائج لم تحسم أسباب وفاة جميع المدفونين، كما لا تثبت أن كل فرد من الحاشية تعرض للقتل المتعمد.

وفي المقابل، أثارت الدراسة اعتراضات علمية، إذ انتقدت عالمة الأشعة الأثرية المصرية سحر سليم الاعتماد على عينة محدودة من الجماجم دون فحوص تصويرية متقدمة، معتبرة أن النتائج لا تكفي لإثبات وقوع عمليات قتل جماعي مرتبطة بالدفن الملكي.

ويأمل الباحثون أن تسهم دراسات إضافية للبقايا البشرية والمقابر القديمة في توضيح حقيقة هذه الممارسات، وحسم الجدل المستمر منذ أكثر من قرن بشأن مصير الأشخاص الذين دُفنوا بجوار حكام مصر الأوائل.