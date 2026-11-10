خبير في شؤون جنوب شرق آسيا والصين

بينما كانت ألسنة اللهب تلتهم أكثر من 1.9 مليون هكتار من أراضي الغابات في إندونيسيا وغطّى ضباب برتقالي كثيف ومخيف سماء إقليم كاليمانتان، وتجاوزت مؤشر تلوث الهواء في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا معدل 1200، أي أربعة أضعاف مستوى الخطر البالغ 300، حيث أكدت وزارة البيئة الإندونيسية أن البلاد تشهد أسوأ موسم حرائق منذ 11 عاماً، إلى معاناة الآلاف من مشكلات تنفسية ولجوئهم للأقنعة الطبية وأجهزة الأكسجين وتعطل حركة الطيران وانتقال المدارس إلى التعليم عن بُعد، كما تسبب دخان الحرائق في مقتل نحو 3560 شخصاً في إندونيسيا خلال شهر سبتمبر وحده، وهو ما يعادل ضعف الوفيات المقدرة في شهر أغسطس بـ(1700 وفاة) وفقاً لمركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف، وهو جهة فنلندية معنية بالمناخ، كما تسببت هذه الكارثة البيئية في رفع مستويات تلوث الهواء في الدول المجاورة وامتد الضباب الدخاني السام إلى سنغافورة وماليزيا وبروناي وتايلند وفيتنام وتيمور الشرقية والفلبين وغيرها.

وفي المقابل كانت هناك نيران من نوع آخر تشبّ في الفضاء الرقمي، متجاوزة الحدود الجغرافية ومخترقة نسيج العلاقات بين شعوب جنوب شرق آسيا.

لم تعد حرائق الغابات المتكررة في إندونيسيا مجرد كارثة بيئية أو أزمة مناخية عابرة، بل تحولت إلى فتيل أشعل حرباً افتراضية شرسة على منصات التواصل الاجتماعي، واجتاحت موجة غير مسبوقة من «خطاب الكراهية» والاتهامات المتبادلة بين مواطني دول جنوب شرق آسيا «الآسيان».

ومن خلال متابعتي لبعض مواقع التواصل مثل «فيسبوك» و «إكس» و «يوتيوب» و«تيك توك»، نكشف ما وراء الدخان الكثيف وكيف تحولت الأبخرة السامة المتصاعدة من الأرض إلى وقود للتطرف الرقمي، وكيف تحولت البيئات الرقمية إلى ساحات لصناعة متكاملة تقوم على إثارة الغضب والانقسام الذي يهدد الهوية المشتركة والقيم الإنسانية لشعوب المنطقة.

تصاعد حدة الخطاب الرقمي ضد جاكرتا

مع تدهور جودة الهواء وبلوغ مؤشرات التلوث مستويات خطيرة في العواصم المجاورة مثل كوالالمبور وسنغافورة وغيرها، شهدت منصات التواصل الاجتماعي موجات غضب واسعة من مواطني الدول المتضررة.

ولم يقتصر هذا التفاعل الرقمي على نقد السياسات البيئية أو المطالبة بحلول رسمية، بل انحرف في كثير من الأحيان نحو هجمات وتعميمات حادة استهدفت المجتمع الإندونيسي وشيطنته ككل، مما ساهم في إذكاء التوتر الإقليمي من خلال وسوم (Hashtag) والاستفزاز والتجييش وإثارة العواطف.

وفي المقابل، رد مغردون إندونيسيون بوسوم دفاعية عن بلادهم وأخرى هجومية تتهم الجيران بـ «الجحود»، مستحضرين نغمة «أوكسجين الغابات الذي تصدره إندونيسيا طوال العام»، وقاموا بنشر «فواتير افتراضية» تطالب جيرانهم في ماليزيا وسنغافورة بدفع ثمن الأوكسجين الذي تضخه غابات إندونيسيا لهم طوال العام على حد تعبيرهم في تعليقاتهم، وأثار تصريح رئيس وكالة الاتصالات الحكومية الإندونيسية، سياهغاندا ناينغولان، موجة واسعة من الجدل إثر رده على مخاوف ماليزيا وسنغافورة حيال أزمة الضباب الدخاني العابر للحدود، إذ قال ناينغولان في معرض تعليقه على الأزمة: «نحن لا نرسل الدخان فقط، فعندما لا يكون هناك ضباب، نرسل الأكسجين أيضاً، والأكسجين في ماليزيا وسنغافورة يأتي من غاباتنا»، وهو الطرح الذي اعتبره وفهمه الآخرون تقليلاً من خطورة التداعيات البيئية والصحية للأزمة وتبريراً لفشل جاكرتا في تعاونها مع الحكومات المعنية بمنطقة جنوب شرق آسيا في تنفيذ اتفاقية آسيان للحد من التلوث العابر للحدود.

الخوارزميات وصناعة الكراهية

لعبت خوارزميات المنصات دوراً خفياً في تأجيج الصراع؛ حيث انحازت للمنشورات الأكثر إثارة للغضب والعدائية، التي تُعلي من «المحتوى التفاعلي» حتى وإن كان قائماً على العنف اللفظي أو العنصرية أو التّحريض ولأنها تضمن بقاء المستخدمين لفترة أطول في التراشق، وهو ما منح «المؤثرين الشعبويين ومشاهير الفلس» الباحثين عن تحقيق تفاعلاً أعلى (إعجابات، تعليقات، ومشاركات)، مساحة أكبر للانتشار، مما أدى إلى تهميش صوت العقل والخطاب المعتدل والتقارير العلمية لصالح المحتوى المثير للجدل الذي ساهم في تضخيم الخلافات الشعبية على حساب الجذور الحقيقية للمشكلة، فالعديد من هذه الحرائق تندلع بشكل متعمد من قبل شركات زراعية كبرى وعابرة للحدود لتطهير وتنظيف الأراضي بطرق رخيصة لزراعة أشجار زيت النخيل.

ويؤدي التركيز على المشاحنات الجانبية بين شعوب المنطقة إلى حجب الأنظار عن المسؤولية القانونية والمؤسسية لهذه الشركات المتورطة والانشغال عن المطالبة بمحاسبتها ومحاكمتها.

وفي الحقيقة رصدت مبادرات لافتة من مواطنين وناشطين إندونيسيين قاموا بنشر رسائل اعتذار للمتضررين في الدول المجاورة، مؤكدين على وحدة المعاناة وأن الشعوب هي المتضرر الأول من هذه الكوارث، إلا أن هذه المحاولات في مد الجسور الإنسانية لم تجد لها موطئ قدم في الفضاء الرقمي، لقد ابتلعتها خوارزميات المنصات التي لا تحظى فيها رسائل السلام والإخاء بالانتشار، مما حرم أصوات التهدئة والطرح المتزن من الوصول، وترك الساحة كاملة لمن يقتاتون على إشعال الفتن.

التزييف الرقمي واجتزاء التصريحات

في هذه المعركة الرقمية تم استخدام «الفيديو القصير» والصور المعدلة عبر برامج المونتاج وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لاختلاق واقع مشوه ومزيف، على سبيل المثال:

* اجتزاء تصريحات للمسؤولين الإندونيسيين وإخراجها عن سياقها وتفسيرها بطريقة خاطئة أو مبالغ فيها لم يقصدها المتحدث، وإظهارهم بشكل ساخر وكأنهم لا يبالون بمعاناة جيرانهم، وذلك لخدمة أجندة معينة ومهاجمتهم بلغة ازدرائية.

* تركيب مقاطع فيديو قديمة أو من دول أخرى ونسبها للأزمة الحالية لزيادة مشاعر الغضب والاحتقان.

* تعديل وتلاعب بصور الضباب الدخاني بشكل مبالغ فيه وتداول مقاطع فيديو قصيرة تُظهر مواطني دول الجوار وهم يرتدون أقنعة غاز ضخمة برسم هزلي مع عبارات تهكمية وتنمرية تقلل من شأن الجهود الإندونيسية في مكافحة الحرائق، وتصوّر الدولة ومواطنيها كمصدر للتلوث وإظهارهم كـ «مجرمين بيئيين» يتعمدون خنق المنطقة.

الحسابات الوهمية.. نافخ الكير

لم يكن الصراع الرقمي مجرد ردود أفعال عفوية من مستخدمين غاضبين، بل كشفت المؤشرات الرقمية عن دخول مكثف لحسابات وهمية والروبوتات الآلية (Bots) على خط الأزمة. وعملت هذه الحسابات المجهولة وفق إستراتيجية تضخيم ممنهجة للإقصاء والإلغاء والتهميش، والحط من قدر الآخر؛ حيث قادت عمليات نشر واسعة لوسوم الكراهية والتروِّيج لمواضيع تثير التشكيك بجهود جاكرتا وتنشر صوراً وأفكاراً تبثّ التفرقة، وتولّت جيوش الذباب الإلكتروني مهمة التعليق السلبي والشتم والتنمر وإعادة تغريد المنشورات الأكثر تطرفاً وإثارة للفتنة لتبدو وكأنها رأي عام سائد.

هذا الضخ الآلي المتعمد نجح في شحن الأجواء وخلق انطباعاً خادعاً كاذباً بوجود عداء وتنافر شعبي متجذر، في حين أن المحرك الحقيقي لم يكن سوى برمجيات خبيثة تستهدف ضرب الاستقرار الإقليمي لمنظومة الآسيان.

دعوات مقاطعة المنتجات الإندونيسية

ولم يقف التوتر عند حدود النقاش الافتراضي؛ حيث نقلت وسائل إعلام في جنوب شرق آسيا تقارير ترصد تنامي مطالبات من بعض الناشطين والمستهلكين في الدول المجاورة لمقاطعة المنتجات والبضائع الإندونيسية بطريقة استعلائية تقلل من جودتها، «ركوباً للترند» واستغلالاً للأزمة. حيث مَثَّلَ هذا التطور تصعيداً للأزمة، وهو ما قد يلقي بظلاله مستقبلاً على حركة التجارة البينية والأسواق المشتركة في المنطقة، ويتسبب في حدوث شروخ وتعميق الفجوات في العلاقات الإنسانية.

إخماد النيران الرقمية.. تحدي الآسيان القادم

كشفت أزمة حرائق الغابات في إندونيسيا عن حقيقة مرّة؛ فلم يعد الضباب مجرد جزيئات سامة تستقر في الرئات، بل تحوّل إلى لوثة فكرية تغزو العقول عبر الفضاء الرقمي. لقد أكدت هذه الأزمة على أن الأمن البيئي في عصرنا لا ينفصل عن الأمن الرقمي والسلم المجتمعي، وأن التغير المناخي لم يعد يهدد جغرافية الأرض فحسب، بل بات يهدد الهوية المشتركة وروابط الأخوّة بين شعوب الآسيان.

لم يعد كافياً اليوم أن تبحث دول المنطقة عن استراتيجيات وحلول بيئية وتكنولوجية لإخماد نيران الغابات، بل أصبح لزاماً عليها صياغة «ميثاق شرف رقمي» يطفئ النيران الافتراضية قبل أن تلتهم الروابط والعلاقات الوشيجة الشعبية.

إن مواجهة الكوارث المناخية تتطلب وعياً جمعياً يتجاوز الخوارزميات التي تقتات على الغضب، وإيماناً راسخاً بأن مصيرنا مرتبط بإنقاذ كوكبنا وجوارنا معاً، وإلا فإننا سنختنق جميعاً بدخان الأحقاد والكراهية.