في واقعة مأساوية أثارت حالة من الصدمة بين أهالي مدينة زفتى بمحافظة الغربية المصرية، تحولت رحلة البحث عن طفل صغير اختفى في ظروف غامضة إلى جريمة هزت المنطقة، بعدما عثرت الأجهزة الأمنية على جثمانه مخفياً أسفل كمية من «التبن» المستخدم علفاً للمواشي، لتكشف التحريات عن تورط طفل من جيرانه في الواقعة، وسط استمرار التحقيقات لكشف جميع ملابسات الحادثة.

تفاصيل اختفاء طفل والعثور على جثمانه في زفتى

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية بلاغاً يفيد بتغيب طفل يُدعى «محمد . ش»، يبلغ من العمر نحو 3 سنوات، ويقيم بمنطقة كوبري العشرة بمدينة زفتى، في ظروف أثارت قلق أسرته ودَفعت إلى تكثيف جهود البحث عنه.

وعلى الفور، انتقلت القيادات الأمنية وقوات الشرطة إلى موقع البلاغ، وجرى تشكيل فريق بحث جنائي من مباحث المديرية ومركز شرطة زفتى، للعمل على كشف ملابسات اختفاء الطفل، وفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة.

وأسفرت التحريات الأولية عن العثور على جثمان الطفل أسفل كمية من «التبن» بالقرب من أحد المباني المهجورة، فيما كشفت مراجعة كاميرات المراقبة عن الاشتباه في تورط طفل من جيرانه في اختفائه.

كاميرات المراقبة تكشف تفاصيل الواقعة

وبحسب ما توصلت إليه التحريات الأولية، فإن طفلاً يبلغ من العمر نحو 10 سنوات، ويقيم بالقرب من المجني عليه، استدرجه إلى أحد الأماكن، قبل أن يعتدي عليه باستخدام قطعة من الطوب، ما أدى إلى وفاته، وفقاً للاشتباهات التي كشفتها التحقيقات.

وأشارت المعلومات الأولية إلى أن الواقعة بدأت على خلفية خلاف بين الطفلين أثناء اللعب، فيما أفادت التحريات بأن الطفل المشتبه به أخفى جثمان الصغير أسفل «التبن»، ثم عاد لممارسة اللعب مع عدد من أقرانه، قبل أن تنجح الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الحادثة.

ضبط الطفل المشتبه به والنيابة تبدأ التحقيق

وتمكنت مباحث مركز شرطة زفتى من ضبط الطفل المشتبه به، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت النيابة المختصة التحقيق في الواقعة للوقوف على تفاصيلها ودوافعها.

وقررت جهات التحقيق فتح تحقيق عاجل، مع الاستماع إلى أقوال شهود العيان، وانتداب الطب الشرعي لفحص جثمان الطفل وبيان سبب الوفاة، إلى جانب تكليف المباحث الجنائية باستكمال التحريات بشأن ظروف الحادث وملابساته.