تحولت أسعار الذهب للانخفاض خلال تعاملات (الثلاثاء)، بعدما جاءت بيانات التضخم الأمريكية أعلى من التوقعات، الأمر الذي عزز رهانات الأسواق على رفع أسعار الفائدة في ديسمبر. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.5% إلى 4,078.53 دولاراً للأوقية. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر القادم 0.7% إلى 4,086.30 دولاراً.



مؤشر الدولار



وصعد مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من 6 عملات رئيسية- بنسبة 0.32% إلى 101.99 نقطة. ووفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لبورصة شيكاغو التجارية، يتوقع المتداولون احتمالاً بنسبة 86% لرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الفيدرالي في ديسمبر القادم.