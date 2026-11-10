أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة أربعة مواطنين ومقيماً من الجنسية الألمانية ومقيماً من الجنسية اليابانية ومقيماً من الجنسية الروسية ومقيماً من الجنسية المصرية، تعطلت واسطتهم البحرية في عرض البحر، وتم تقديم المساعدة لهم.

وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالمتنزهين ومرتادي البحر الالتزام بإرشادات وتعليمات السلامة البحرية، والتأكد من سلامة الوسائط البحرية قبل الإبحار، وارتداء ستر النجاة، والاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.