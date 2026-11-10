أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم (الثلاثاء)، أن إنهاء الحرب لا يمكن أن يتحقق بالعمليات العسكرية أو العقوبات الاقتصادية، مشدداً على أن الحل يكمن في المسار الدبلوماسي وتلبية شروط طهران الواردة في مقترح قدمته قبل يومين.



ونفى عراقجي صحة التقارير المتداولة بشأن احتمال عقد لقاء بين أمين مجلس الأمن القومي الإيراني ونائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، واصفاً إياها بأنها «عارية تماماً من الصحة وتفتقر للمصداقية».



في المقابل، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الضغط الاقتصادي على إيران يتزايد، وأن العقوبات تحقق نتائج متصاعدة، مشيراً إلى أن الرئيس دونالد ترمب يرى أن الحملة الاقتصادية لا تستدعي حالياً تنفيذ عملية عسكرية موسعة ضد طهران. وأضاف أن إيران لن تكون قادرة على بيع نفطها في الأسواق العالمية، وأن تداعيات سياسات قيادتها يتحملها الشعب الإيراني.



من جانبه، قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث إن القوات الأمريكية هاجمت أكثر من 13 ألف هدف خلال أقل من 40 يوماً من القتال، وأغرقت الأسطول البحري الإيراني، واصفاً ما تحقق بأنه «انتصار عسكري تاريخي»، مؤكداً أن واشنطن ستواصل مراقبة التطورات في إيران.



وفي تطور ميداني، أعلنت شركة «أدنوك للإمداد والخدمات» الإماراتية تعرض إحدى سفنها لهجوم في المياه الإقليمية الإماراتية، ما أدى إلى إصابتها بأضرار، مؤكدة استمرار الفرق المختصة في التعامل مع الحادث.