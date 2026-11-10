أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 874 عملية استهداف جوي وناري ضد مواقع مليشيا الحوثي الإرهابية وتجمعاتها وتعزيزاتها في عدد من الجبهات، ضمن عملية «فجر اليمن»، مؤكدة سقوط نحو 190 من قيادات وعناصر المليشيا بين قتيل وجريح، وتدمير وإعطاب نحو 130 آلية ووسيلة قتالية.



وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد الركن ماجد النزيلي اليوم (الثلاثاء)، إن العمليات خلال الساعات الماضية شملت 29 غارة للطيران الحربي، و39 عملية للطيران المسيّر، و62 استهدافاً بواسطة الراجمات، إضافة إلى 744 عملية نفذتها مدفعية الميدان، طالت مواقع المليشيا وتحصيناتها ومصادر نيرانها وتعزيزاتها.



وأوضح النزيلي أن المواجهات تتواصل في جبهات الشمال والجوف ومأرب، بمشاركة فرق الطوارئ ودرع الوطن والمنطقتين العسكريتين الثالثة والسابعة والمنطقة السادسة، فيما تواصل قوات دفاع شبوة والمحاور العسكرية مهامها في جبهات البيضاء.



وفي تعز، أكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، مواصلة قواته والمقاومة الشعبية التصدي لهجمات المليشيا واستهداف تحركاتها ومواقعها، فيما تشهد الجبهتان الجنوبية والجنوبية الغربية مواجهات متواصلة بمشاركة قوات درع الوطن وألوية العمالقة والمقاومة الوطنية، تمكنت خلالها القوات من استعادة عدد من المواقع في بعض القطاعات.



وأكد النزيلي استمرار العمليات لتحقيق أهداف «فجر اليمن»، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية.