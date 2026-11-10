نظّمت جمعية الأدب المهنية، ممثلةً بسفارة الأدب في النماص، ندوة ثقافية اجتماعية بعنوان «نجاحات بلا حدود: المرأة والثقافة والمجتمع»، احتفاءً بنماذج نسائية أسهمت في خدمة المنطقة، وسط حضور لافت من النماص وتنومة وخارجهما.

وأدارت الندوة عضوة السفارة وباحثة الدكتوراه في الأدب والنقد سامية بنت فايز الشهري، بمشاركة الأستاذتين شريفة بنت سعد الشهري ونجلاء بنت عبدالرحمن العسبلي، إذ استعرضت الشهري مسيرة قاربت نصف قرن في قيادة التعليم والعمل المجتمعي، والتحديات التي واجهت المرأة في رحلتها نحو النجاح.

وتناولت العسبلي تجربتها في مجالات التراث والثقافة، وجهودها في إبراز الأزياء والحلي والموروث العسيري، مؤكدةً دور الإصرار والدعم الذي توفره الدولة ومؤسساتها في تمكين المرأة وتعزيز إبداعاتها.

كما احتفت الندوة بمسيرة الأستاذة نورة بنت محمد العمري في التمريض والطوارئ والتطوع الصحي، رغم تعذّر حضورها لظرف عزاء.

واختُتمت الأمسية بتكريم المشاركات ومديرة الحوار، بمشاركة عضوة السفارة الدكتورة أميرة بنت سعود الشهري، فيما قدّم رئيس سفراء الأدب بالنماص الأستاذ ظافر الجبيري شهادة شكر للأستاذ بندر العمري، صاحب مقهى «بن روز»، تقديراً لاستضافة الفعالية.